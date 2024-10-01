برنامج العفو يسهل عودة عائلة هندية إلى وطنها بعد لم الشمل

وتعرف علي حسنين، فني اتصالات باكستاني من أبو ظبي، على سنجاي من التقرير وكشف أنه كان يقيم معه ومع شقيقه منذ مارس 2021. وبعد التحقق السريع، رتبت صحيفة خليج تايمز لم شمل عاطفي، حيث أحضرت كومال وآيوش من دبي إلى أبو ظبي في 20 سبتمبر. في اللحظة التي رأى فيها سنجاي زوجته وابنه، انهار في البكاء، وضمهما في عناق طويل.