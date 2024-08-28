برنامج العفو عن المخالفين: من يمكنه التقدم ومن لا يحق له

أي مخالف لتأشيرة (بما في ذلك التأشيرة السياحية والزيارة) أو الإقامة، ويمكن لمن انتهت إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، كما يمكن لمن هرب أو تغيب عن كفلائه التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

يجوز لأي أجنبي ولد في دولة الإمارات ولم يقم ولي أمره أو أحد والديه بتسجيل إقامته خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد، التقدم بطلب العفو.