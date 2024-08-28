برنامج العفو عن المخالفين: من يمكنه التقدم ومن لا يحق له
يشكل برنامج العفو عن مخالفي التأشيرات في دولة الإمارات والذي يستمر شهرين ويبدأ يوم الأحد 1 سبتمبر، فرصة ذهبية لمن يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات إما لجهة لتسوية وضع إقامتهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات.
وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الأربعاء، إنه لن يتم تحصيل أي غرامة على المخالفين أو رسوم الخروج من البلاد. ولن يتم فرض حظر دخول على من يختار مغادرة البلاد، ويمكنه العودة إلى الإمارات في أي وقت بالتأشيرة الصحيحة.
ويشمل برنامج العفو جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات السياحة والإقامة منتهية الصلاحية. كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح وضعهم. كما يمكن لمن هربوا أو تغيبوا عن كفلائهم التقدم بطلب العفو. ومع ذلك، لا يحق لمن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني التقدم بطلب العفو.
وقالت الإمارات إن برنامج العفو يعزز "احترام القانون والتسامح والرحمة والتماسك الاجتماعي"، ويوفر فرصة للمخالفين لقوانين الإقامة والتأشيرات لتصحيح أوضاعهم من خلال إجراءات مرنة وسهلة، كما يتيح لهم الحصول على حقوقهم والخروج بأمان أو العيش والعمل في الدولة وفقاً للقانون.
إليكم المزيد من التفاصيل وكل ما تحتاج إلى معرفته عن برنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة:
ما هي مدة برنامج العفو؟
سيستمر برنامج العفو لمدة شهرين اعتباراً من الأول من سبتمبر.
من يمكنه التقدم بطلب العفو؟
أي مخالف لتأشيرة (بما في ذلك التأشيرة السياحية والزيارة) أو الإقامة، ويمكن لمن انتهت إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، كما يمكن لمن هرب أو تغيب عن كفلائه التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
يجوز لأي أجنبي ولد في دولة الإمارات ولم يقم ولي أمره أو أحد والديه بتسجيل إقامته خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد، التقدم بطلب العفو.
هل يتم العفو عن الذين دخلوا دولة الإمارات بطريقة غير شرعية؟
لا، حيث أكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق القوانين الإماراتية المعمول بها عليهم.
من لا يستطيعون التقدم بطلب العفو؟
لا يجوز للمخالفين لقوانين الإقامة والتأشيرات بعد الأول من سبتمبر 2024 التقدم بطلب العفو، كما لا يجوز لمن صدرت بحقهم قضايا إبعاد في الإمارات أو أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي التقدم بطلب العفو، وكذلك من ستصدر بحقهم قضايا هروب بعد الأول من سبتمبر.
هل سيكون هناك حظر دخول للمستفيدين من العفو؟
لا يوجد، حيث يُسمح لأي مخالف بمغادرة الإمارات العربية المتحدة بعد تسوية وضعه دون أي قيود إدارية تمنع عودته إلى الدولة، أي أنه لن يكون هناك ختم منع على جواز السفر، ويمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة صالحة.
هل سيتعين على مقدم الطلب دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة قبل مغادرة البلاد أو تعديل وضعه غير القانوني؟
لا، لن تكون هناك أي عقوبة على إلغاء الإقامة والتأشيرة السياحية، ولن تكون هناك رسوم خروج أو مغادرة لمن يريد مغادرة الإمارات بشكل قانوني، كما لن تكون هناك أي غرامة لمن يريد تعديل حالة إقامته.
ما هي الإعفاءات الغرامية الأخرى؟
لا توجد غرامات إدارية نتيجة الإقامة غير المشروعة في الدولة، كما لا توجد غرامات متعلقة بانتهاء صلاحية الهوية الوطنية الإماراتية أو غرامات متعلقة بعدم تقديم عقد عمل أو تجديد عقد عمل.
أين يتم تقديم طلب العفو؟
وتوجد في كل إمارة مراكز مختلفة، ففي دبي، تقدم جميع مراكز آمر خدمات العفو، بالإضافة إلى مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في العوير. وفي أبوظبي، توجد مراكز برنامج الإقامة الدولية في الظفرة وسويحان والمقع والشهامة.
تفتح مراكز الخدمة أبوابها من الساعة 7 صباحاً حتى 8 مساءً، حيث يتم تسجيل بصمات الأصابع البيومترية. كما يمكن تقديم طلبات العفو في مراكز ICP في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
كما تتوفر طلبات الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية والذكية التابعة للهيئة ومراكز الطباعة المعتمدة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلا في حالة طلب الحضور لأخذ البصمة الحيوية.