برنامج العفو الإماراتي يمنح المخالفين الفرح والأمل

وفي مواجهة مستقبل غامض، اضطر صقلين إلى العمل في وظائف عشوائية. وقال: "كان عليّ العمل في وظائف عشوائية من أجل إعالة أسرتي وإقامتي في دبي. وفي المتوسط، كنت أكسب حوالي 40 درهماً في اليوم." الآن يمنحه برنامج العفو أملاً متجدداً. يقول صقلين: "الآن، مع هذا العفو، سأكون حراً ويمكنني زيارة عائلتي في الوطن، وعندما أعود إلى الإمارات، سأتأكد من أنني لا أخالف أي قانون."