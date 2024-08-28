برنامج العفو الإماراتي يمنح المخالفين الفرح والأمل
بالنسبة لمئات الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، فإن الأخبار عن برنامج العفو المقبل في الإمارات، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر، جلبت الفرحة التي كانوا في أمس الحاجة إليها.
"كان العمل في الإمارات حلمي، وعندما وصلت كنت سعيداً للغاية، لكن هذا الفرح لم يدم معي طويلاً"، هذا ما قاله كامل، وهو عامل بنغالي يبلغ من العمر 32 عاماً ويقيم في جبل علي.
وصل كامل إلى الإمارات بتأشيرة زيارة في ديسمبر 2019 على أمل أن يجد عملاً كعامل جبس. ولكن ظهور جائحة كوفيد أدى إلى تعطيل خططه. قال كامل: "عملت بتأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر، ولكن بسبب الجائحة، لم يتمكن صاحب العمل من إصدار تأشيرة الإقامة الخاصة بي. في فبراير 2022، اتصلت به مرة أخرى لكنه أخبرني أنه يتعين عليّ سداد جميع الغرامات أولاً، وهو ما لم أتمكن من فعله."
لقد منحه العفو فرصة ثانية. وقال: "أخيراً، سأتمكن من العمل في الإمارات بسلام بعد العثور على وظيفة. سيساعدني هذا البرنامج الحكومي في تحقيق أحلامي بالعمل في الإمارات العربية المتحدة."
لاقى برنامج العفو الذي تعتزم الإمارات إطلاقه ترحيباً واسعاً من قبل العديد من المقيمين غير الشرعيين والمخالفين لشروط تأشيرة الزيارة، باعتباره فرصة لتصحيح أوضاعهم أو العودة إلى أوطانهم دون التعرض لعقوبات. وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه لن يتم فرض أي غرامات أو رسوم خلال فترة العفو الممتدة لشهرين.
"محمد صقلين"، مواطن باكستاني يبلغ من العمر 35 عاماً، روى معاناته عن الصعوبات التي واجهها بعد وصوله إلى الإمارات بتأشيرة زيارة العام الماضي. قال صقلين: "وعدتني شركتي بتوظيفي وإصدار تأشيرة الإقامة الخاصة بي. ولكن بعد تجاوزي المدة المسموح بها بشهر واحد، قيل لي أنه لن يتم إصدار تأشيرتي وأصبحت غير قادر على مغادرة البلاد أو الحصول على تأشيرة بسبب وضعي."
وفي مواجهة مستقبل غامض، اضطر صقلين إلى العمل في وظائف عشوائية. وقال: "كان عليّ العمل في وظائف عشوائية من أجل إعالة أسرتي وإقامتي في دبي. وفي المتوسط، كنت أكسب حوالي 40 درهماً في اليوم." الآن يمنحه برنامج العفو أملاً متجدداً. يقول صقلين: "الآن، مع هذا العفو، سأكون حراً ويمكنني زيارة عائلتي في الوطن، وعندما أعود إلى الإمارات، سأتأكد من أنني لا أخالف أي قانون."
ويمثل هذا العفو البرنامج الرابع من نوعه الذي تنفذه حكومة دولة الإمارات منذ عام 2007، وهو يوفر الفرصة للمقيمين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية لبدء حياة جديدة من دون العقوبات المترتبة على تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.