برنامج الشيخة هند :تمكين للأسرة الإماراتية وتعزيز لاستقرارها
أعلنت حكومة دبي عن تقديم إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للأزواج العاملين في الدوائر الحكومية في دبي، وخيار العمل عن بعد أيام الجمعة للأمهات خلال السنة الأولى بعد إجازة الأمومة، كجزء من المرحلة الأولى من "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" الذي تم الإعلان عنه اليوم السبت.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين نوعية الحياة وتشجيع التوازن بين العمل والحياة من خلال تقديم الدعم المالي والاجتماعي والتعليمي.
وتهدف مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى "تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها ونموها".
وقالت سمو الشيخة هند في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "إن الأسر القوية ضرورية لخلق مستقبل أفضل. ونحن ملتزمون بتحقيق تطلعات كل أسرة إماراتية في دبي، وضمان سعادتها واستقرارها الدائمين مع تمكينها من رعاية الأجيال القادمة القادرة على صياغة مستقبل أكثر إشراقاً".
كما يخفض البرنامج القسط الشهري لقروض الإسكان إلى 3333 درهماً كحد أدنى للمستفيدين من برنامج زفاف دبي، بشرط ألا يتجاوز دخلهم الشهري 30 ألف درهم.
ويقدم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة أيضاً الدعم السكني بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال إعطاء الأولوية لتخصيص المساكن الجاهزة للمستفيدين من القروض ضمن برنامج أعراس دبي.
وتم إطلاق برنامج حفلات الزفاف في دبي في يناير 2024 لتغطية تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وتوفير قاعات الزفاف والمجالس المحلية مجانًا.
وتقدم مبادرة حفلات الزفاف في دبي الدعم المالي للزوجين، حيث ساهمت في عامها الأول في تنظيم 344 حفل زفاف، بما يعادل 28.3% من إجمالي حفلات الزفاف الإماراتية في دبي بحلول نهاية عام 2024، كما ساهمت في زيادة حفلات الزفاف الإماراتية بنسبة 10.1% العام الماضي مقارنة بعام 2023، بحسب منظمة جي إم أو.
ويمكن لجميع المواطنين الإماراتيين المقيمين في دبي الراغبين في الزواج التسجيل في برنامج أعراس دبي، بشرط أن تكون العروس مواطنة إماراتية. ويتاح التسجيل عبر منصة "إماراتي" على تطبيق "دبي الآن"، أو يمكن للأفراد التسجيل أو معرفة المزيد عبر زيارة موقع هيئة تنمية المجتمع الإلكتروني أو الاتصال بالهيئة على الرقم 800 2121.
وستقدم المراحل المستقبلية من "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" حزماً ومزايا جديدة في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.