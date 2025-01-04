برنامج الشيخة هند :تمكين للأسرة الإماراتية وتعزيز لاستقرارها

وتقدم مبادرة حفلات الزفاف في دبي الدعم المالي للزوجين، حيث ساهمت في عامها الأول في تنظيم 344 حفل زفاف، بما يعادل 28.3% من إجمالي حفلات الزفاف الإماراتية في دبي بحلول نهاية عام 2024، كما ساهمت في زيادة حفلات الزفاف الإماراتية بنسبة 10.1% العام الماضي مقارنة بعام 2023، بحسب منظمة جي إم أو.