برنامج الإمارات للصناعات الفضائية يدفع الابتكار نحو قمة المنافسة العالمية

أطلقت الإمارات برنامج الصناعات الفضائية الوطنية الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الفضاء في الدولة ودعم الشركات الوطنية والدولية العاملة فيه.
تم الإعلان عن البرنامج خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للفضاء.
يتضمن البرنامج حزمة شاملة من المبادرات والسياسات لجذب ودعم الشركات الفضائية الناشئة والراسخة. يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز نقل المعرفة عبر القطاعات. كما يسعى إلى مضاعفة عدد الشركات الفضائية وصادرات الإمارات الفضائية خلال خمس سنوات.
قال سمو الشيخ حمدان: “مدفوعين بهذه الرؤية، نعمل على زيادة القيمة المضافة من الاقتصاد الفضائي بنسبة 60 في المائة، ومضاعفة عوائده الإجمالية ووضع الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل عشر اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031.”
خلال الاجتماع، استعرض ولي العهد النهج الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء المبني حول ثلاثة أهداف رئيسية:
وضع الإمارات كمركز يتمتع بأكثر منظومة فضائية مرنة وملائمة للاستثمار.
تأسيس الدولة كقائد عالمي في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق.
ضمان امتلاك الدولة بنية تحتية ومرافق فضائية عالمية المستوى تلبي أعلى المعايير الدولية.
قال سمو الشيخ حمدان إن الاستراتيجية الجديدة تؤكد التزام الإمارات ببناء منظومة فضائية عالمية المستوى مدعومة بشراكات قوية مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاهتمام العالمي بمبادرات الإمارات الفضائية يعكس الثقة الدولية في اقتصاد الدولة الديناميكي، واللوائح القوية، والبنية التحتية المتقدمة.
أكد على هدف مضاعفة الاستثمارات وعدد الشركات الوطنية في قطاع الفضاء، مجدداً طموح الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة والابتكار والصناعات المستقبلية.
كشف المسح عن زيادة بنسبة ٤٩ في المائة في إجمالي الإنفاق العام والخاص على الفضاء خلال السنوات الخمس الماضية، وهو تعبير واضح عن التزام جماعي ببناء نظام بيئي متكامل ومستدام.
كما زاد الإنفاق على البحث والتطوير في الفضاء تسعة أضعاف منذ عام ٢٠١٩، مما يبرز تركيز الإمارات على القيادة العلمية وتطوير التقنيات التنافسية التي ستشكل مستقبل قطاع الفضاء في البلاد.
