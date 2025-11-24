برنامج الإمارات للصناعات الفضائية يدفع الابتكار نحو قمة المنافسة العالمية

أطلقت الإمارات برنامج الصناعات الفضائية الوطنية الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الفضاء في الدولة ودعم الشركات الوطنية والدولية العاملة فيه.

تم الإعلان عن البرنامج خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للفضاء.

يتضمن البرنامج حزمة شاملة من المبادرات والسياسات لجذب ودعم الشركات الفضائية الناشئة والراسخة. يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز نقل المعرفة عبر القطاعات. كما يسعى إلى مضاعفة عدد الشركات الفضائية وصادرات الإمارات الفضائية خلال خمس سنوات.

قال سمو الشيخ حمدان: “مدفوعين بهذه الرؤية، نعمل على زيادة القيمة المضافة من الاقتصاد الفضائي بنسبة 60 في المائة، ومضاعفة عوائده الإجمالية ووضع الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل عشر اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031.”

خلال الاجتماع، استعرض ولي العهد النهج الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء المبني حول ثلاثة أهداف رئيسية: