برنامج إماراتي مبتكر لغرس الثقافة المالية في الأجيال الجديدة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول برنامج مجتمعي للتثقيف المالي، يُعنى بتعليم إدارة الأموال مباشرةً للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عامًا من خلال المجالس المحلية. يُولي هذا النهج المبتكر الأولوية للثقافة المحلية على البيئة الصفية التقليدية.

وينظم برنامج "أموالك، كرامتك"، الذي تنفذه المبادرة الوطنية للرفاهية المالية والاستدامة "زود" بالشراكة مع مجالس أبوظبي، ورش عمل أسبوعية من اليوم 9 يوليو إلى 29 أغسطس في ستة مجالس مجتمعية، مرحباً بالمواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه المبادرة.

ويمثل البرنامج تحولاً كبيراً عن نماذج التعليم المالي التقليدية من خلال الاستفادة من المجالس المجتمعية التقليدية كأماكن للتعلم.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت الدكتورة مها المنصوري، المديرة المساعدة للتعليم في زود: "تقع المجالس في قلب المجتمع ماديًا واجتماعيًا. ومع احتفالنا بعام الترابط المجتمعي، تُمثل هذه المساحات بيئات فريدة تجمع الأجيال، وتُبنى فيها الثقة، ويتبادل أفرادها المعرفة بشكل طبيعي".

تُعالج المبادرة المخاوف المتزايدة بشأن الاستعداد المالي للشباب في ظل تزايد الاستهلاك والمعاملات الرقمية. صُمم محتوى الورشة بعناية لتناسب كل فئة عمرية باستخدام أطر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الحفاظ على طابع محلي دقيق يتناسب مع سياق دولة الإمارات العربية المتحدة والمواقف الحياتية الواقعية التي يواجهها الشباب في الدولة.

يستكشف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا مفاهيم أساسية، بما في ذلك الادخار، ووضع الميزانية، وتمييز الاحتياجات عن الرغبات، بينما يتعمق المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في مواضيع أكثر تعقيدًا، مثل التخطيط المالي طويل الأجل ومبادئ الكسب الأخلاقي. يعكس اسم البرنامج، الذي يتردد صداه في الثقافة المحلية، الاعتقاد الراسخ بأن المسؤولية المالية مصدر فخر ونزاهة.

وأكد سالم الشامسي، مدير المجتمع، على الميزة الثقافية، قائلاً: "على عكس المؤسسات الرسمية مثل المدارس، تعمل المجالس على تعزيز تجارب التعلم الشخصية والمتبادلة بين الأجيال، مما يجعل رسالة الثقافة المالية أكثر ارتباطًا وتأثيرًا".

تمتد ورش العمل من الريف إلى الطوية، وتبدأ جلساتها الصباحية عادةً من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، مع مراعاة بعض فترات ما بعد الظهر لجداول زمنية مختلفة للمجتمع. تتطلب كل جلسة تسجيلًا عبر رمز الاستجابة السريعة نظرًا لمحدودية عدد المقاعد والاهتمام الكبير من أولياء الأمور.

وفي المستقبل، تخطط زود لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع الإمارات السبع وتطوير الصيغ الحالية لضمان بقاء الرفاهة المالية حجر الزاوية في التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.