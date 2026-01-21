برمجة السحب.. الإمارات تواجه القيظ بـ"الاستمطار الذكي"

مع تأكيد عام 2025 كواحد من أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق عالمياً، تكثف دولة الإمارات العربية المتحدة استخدامها للذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز عمليات استمطار السحب، بناءً على سنوات من الاستثمار في تقنيات تعديل الطقس المتقدمة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في أبوظبي يوم الأربعاء، أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) عن الفائزين في الدورة السادسة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم استمطار السحب (UAEREP)، حيث تم منح ما يصل إلى 1.5 مليون دولار لكل مشروع على مدار ثلاث سنوات. وتضع هذه الدورة تركيزاً أكبر على الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تحليل استمطار السحب وصولاً إلى المواد الذكية ونمذجة استخدام الأراضي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم استمطار السحب ومديرة إدارة البحوث والاستمطار في المركز الوطني للأرصاد: "لا يزال الأمن المائي أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحاً"، وربطت هذه الضرورة مباشرة بارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأشارت إلى أن "عام 2025 يُعد واحداً من أحرّ الأعوام المسجلة على الإطلاق"، مضيفة أن هذا "يؤكد الحاجة الملحة لإمدادات مياه آمنة ومستدامة" في المناطق القاحلة مثل الإمارات. وأوضحت أنه مع بلوغ متوسط هطول الأمطار السنوي أقل من 100 ملم، وارتفاع معدلات التبخر ومحدودية إعادة تغذية المياه الجوفية، فإن "الحلول المبتكرة ليست خياراً، بل ضرورة".