"بركة الدار".. حين يعانق شيب الماضي طموح المستقبل في مدارس رأس الخيمة

على الرغم من أن برنامج الفصول الدراسية قد يبدو جديداً، إلا أنه نما من سنوات من العمل في دعم كبار المواطنين وتشجيع المشاركة المجتمعية. وقال محمد عطا، باحث مساعد في التعليم والتنمية المجتمعية بالمؤسسة: "هذه المبادرة هي امتداد للعمل الذي نقوم به مع كبار المواطنين لعدة سنوات". وشملت البرامج السابقة دعم مجالس كبار المواطنين وإشراكهم في المبادرات المجتمعية.