"بركة الدار".. حين يعانق شيب الماضي طموح المستقبل في مدارس رأس الخيمة
في روضة أطفال في رأس الخيمة، يجتمع الأطفال الصغار حول موجه من كبار المواطنين، الذي يمسك بأوراق نقدية إماراتية ويرشدهم خلال تمارين العد. وفي درس آخر، يردد الطلاب آيات من سورة الفاتحة بينما يساعدهم مشارك مسن على حفظ كلمات من القرآن الكريم.
هذه اللحظات هي جزء من مبادرة "بركة الدار"، وهي مبادرة تستقطب كبار المواطنين إلى الفصول الدراسية للتفاعل مع الأطفال، ومشاركة المعرفة والتقاليد الثقافية، وتعزيز الروابط بين الأجيال. تهدف المبادرة إلى خلق تبادل هادف مع الحفاظ على نشاط كبار السن في المجتمع.
ربط كبار السن بالمتعلمين الصغار
داخل الفصل الدراسي، ينضم كبار السن إلى دروس بسيطة مصممة لطلاب الروضة، حيث يتمثل دورهم في دعم التعلم من خلال الأنشطة العملية والتفاعل الشخصي.
وقالت سمية الشحي، مديرة جوائز رأس الخيمة في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: "قد يعرضون على الأطفال أوراقاً نقدية مثل فئة 10 أو 50 درهماً ويرشدونهم خلال تمارين العد حتى يتمكن الطلاب من فهم قيمة المال".
وبعيداً عن الرياضيات، يساعد كبار السن في دروس التربية العربية والإسلامية، حيث يساعدون الأطفال على حفظ مقاطع دينية قصيرة بينما يناقشون أيضاً القيم والسلوك الجيد. كما يعرفون الطلاب بالثقافة والسنع الإماراتي. وأضافت سمية: "إنهم يستعرضون تقاليد بسيطة مثل كيفية تقديم القهوة العربية بشكل صحيح، وكيفية تحية الضيوف واستقبال الزوار".
وتابعت: "يشاركون أيضاً القصص الشعبية، التي نسميها 'خرّوفة' باللهجة الإماراتية، وهي حكايات إماراتية تقليدية وقصص شفهية ترويها الجدات غالباً لتعليم الأطفال القيم الثقافية. هذه ممارسات وقصص يمكن للأطفال تعلمها مباشرة من الأجيال الأكبر سناً".
يشارك بعض كبار السن في أجزاء أخرى من اليوم الدراسي؛ فالذين يشعرون بالراحة في التحدث علناً ينضمون إلى طابور الصباح، بينما يساعد آخرون المعلمين في مهام مثل إعداد الوسائل التعليمية. البرنامج مرن، حيث يسمح لكبار السن بالزيارة مرة أو مرتين في الأسبوع حسب توفرهم.
ويقول المنظمون إن ردود فعل الطلاب كانت إيجابية للغاية. وقالت سمية: "كان الأطفال متحمسين جداً واستمتعوا بوضوح بالتفاعلات، ورؤية مدى اندماجهم شجعتنا على الاستمرار في تطوير البرنامج".
المشاركة مفتوحة لكبار المواطنين في رأس الخيمة بمتطلبات دنيا، وقد انضم نحو 17 مسناً في نهاية المطاف. وبالإضافة إلى أنشطة الفصول الدراسية، ينظم القائمون على المبادرة تجمعات اجتماعية ونزهات ليتمكن المشاركون من قضاء وقت ممتع معاً خارج المدرسة.
كيف نشأت المبادرة
على الرغم من أن برنامج الفصول الدراسية قد يبدو جديداً، إلا أنه نما من سنوات من العمل في دعم كبار المواطنين وتشجيع المشاركة المجتمعية. وقال محمد عطا، باحث مساعد في التعليم والتنمية المجتمعية بالمؤسسة: "هذه المبادرة هي امتداد للعمل الذي نقوم به مع كبار المواطنين لعدة سنوات". وشملت البرامج السابقة دعم مجالس كبار المواطنين وإشراكهم في المبادرات المجتمعية.
تطور المفهوم من خلال التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة، حيث أثرت المناقشات مع شركاء أوروبيين حول "المدن الصديقة للمسنين" على التفكير في كيفية جعل رأس الخيمة أكثر شمولاً.
وخلال الخطة الاستراتيجية 2024-2026، تم تطوير العديد من المبادرات لكبار المواطنين. كما أجرى الباحثون دراسة للخدمات المتاحة لكبار السن في رأس الخيمة وعبر الإمارات. وقالت هنادي محمد، مديرة إدارة التعليم والتنمية المجتمعية: "وجدنا أن العديد من البرامج في المنطقة تركز بشكل كبير على الشباب، مما قد يترك المواطنين الأكبر سناً مهمشين نوعاً ما".
أدت الدراسة إلى ورقة سياسات تضمنت توصيات، منها برامج التفاعل بين الأجيال لتشجيع التواصل بين كبار السن والشباب، وهو ما أدى في النهاية إلى تأسيس "بركة الدار".
مبادرة بركة الدار
تم إطلاق البرنامج لأول مرة بالتعاون مع روضة خت في رأس الخيمة. وقالت سمية الشحي: "توجد برامج مماثلة دولياً حيث يقضي كبار السن وقتاً في المدارس أو مراكز رعاية الأطفال، وأردنا تكييف هذه الفكرة لتناسب مجتمعنا المحلي".
تهدف المبادرة إلى مساعدة كبار السن على الشعور بانتماء أقوى مع الحفاظ على المعرفة الثقافية وتعزيز الروابط المجتمعية. ومنذ إطلاقها قبل نحو ثلاث سنوات، توسعت الأنشطة تدريجياً لتشمل جلسات تركز على الصحة النفسية مثل تمارين التأمل والزراعة، حيث يعمل كبار السن والأطفال معاً في الهواء الطلق.
ووفقاً لهنادي، أظهر البرنامج تأثيراً قوياً بين الأجيال: "كانت هناك تحديات قليلة جداً في ربط كبار السن بالأطفال، لاحظنا ترابطاً طبيعياً واندماجاً قوياً بينهم".
ويهدف المنظمون إلى توسيع المبادرة عبر أحياء مختلفة في رأس الخيمة حتى تستفيد المزيد من المجتمعات. كما يتم التركيز على الاستدامة من خلال تشجيع المدارس على مواصلة أنشطة مماثلة بشكل مستقل.
وتشمل التطورات المستقبلية المحتملة توفير خدمات النقل لكبار السن لتسهيل مشاركتهم في الأنشطة المدرسية والمجتمعية. ومن خلال جلب الموجهين من كبار السن إلى الفصول الدراسية، يأمل المنظمون أن تستمر "بركة الدار" في تعزيز الروابط المجتمعية مع ضمان بقاء الأجيال الأكبر سناً أعضاء نشطين ومقدرين في المجتمع.