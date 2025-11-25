بركان إثيوبيا: لا تأثير على رحلات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" و"الاتحاد"

قالت شركات الطيران الإماراتية طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي اليوم الثلاثاء إن رحلاتها تعمل بشكل طبيعي، بما في ذلك تلك المتجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولا يوجد تأثير لثوران بركان الرماد على العمليات.
في تصريحات أرسلت إلى الخليج تايمز، قالت شركات الطيران إنها تراقب الوضع ونصحت الركاب بتحديث تفاصيلهم لأي تغييرات في جدول الرحلات.
تسبب ثوران بركان الرماد في إثيوبيا في تعطيل عمليات الطيران من الهند إلى العديد من الدول بما في ذلك الإمارات. كما قالت دول الخليج مثل عمان والسعودية إنها تراقب الوضع عن كثب.
قال متحدث باسم الاتحاد للطيران إنهم على علم بالظروف الجوية التي تؤثر على الرحلات الجوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بعد ثوران البركان في إثيوبيا في 23 نوفمبر.
“رحلات الاتحاد تبقى على الجدول وستعمل كما هو مخطط. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب. تظل سلامة ضيوفنا وطاقمنا أولويتنا القصوى”، قال البيان.
نصح المسافرين بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم لضمان تلقيهم تحديثات الرحلات المهمة.
تواصلت الخليج تايمز مع العربية للطيران أيضًا بشأن أي تأثير محتمل لرماد البركان الإثيوبي على رحلاتهم.
أظهر موقع مطارات دبي على الإنترنت أن الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي (DXB) إلى أديس أبابا غادرت ووصلت في الوقت المحدد صباح الثلاثاء. وبالمثل، من المقرر أن تغادر الرحلات المقررة إلى الدولة الأفريقية في وقت لاحق من اليوم وتصل في الوقت المحدد.
تأثرت بعض الرحلات الجوية من الهند إلى الإمارات بسبب الرماد البركاني. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الرحلات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حيث يُقال إن سحب الرماد انتشرت إلى البحر الأحمر، مما أثر على المسارات الجوية العالية بين المنطقتين. ألغت شركة طيران الهند ما يقرب من عشر رحلات اليوم وأمس بسبب البركان. يشمل ذلك رحلات إلى الولايات المتحدة، دبي، قطر، السعودية وكذلك بعض الرحلات الداخلية داخل الهند.
اضطرت شركات الطيران الهندية، طيران الهند وأكاسا إير، إلى إلغاء رحلاتها بسبب الثوران البركاني.
علاوة على ذلك، أصدرت مطار مومباي تنبيهاً للمسافرين، طالبة منهم التحقق من حالة رحلاتهم حيث يمكن أن تتأثر المسارات الدولية بهذا الظاهرة الطبيعية.
يبدو أن شركات الطيران الهندية قد تأثرت بالرماد في المجال الجوي للبلد في جنوب آسيا حيث تعمل الرحلات كما هو مقرر في الإمارات ومنطقة الخليج.
قالت FlightRadar24 في بيان لـخليج تايمز إنه “لا يبدو أن سحابة الرماد تؤثر على الرحلات في المنطقة بشكل منهجي.”
وأضافت، “يبدو أن السحابة استقرت تحت ارتفاع الطيران العادي، لذا يبدو أن الرحلات تعمل فوق أي رماد. كما أن الرماد يتلاشى في الغلاف الجوي، مما يشكل تهديدًا أقل بشكل عام”، وفقًا للبيان.
وفي الوقت نفسه، أعلنت باكستان أيضًا أن الجزء الجنوبي من البلاد لن يتأثر من ثوران الرماد، وبالتالي، لا يوجد اضطراب في الرحلات.