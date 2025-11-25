بركان إثيوبيا: لا تأثير على رحلات "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" و"الاتحاد"

تأثرت بعض الرحلات الجوية من الهند إلى الإمارات بسبب الرماد البركاني. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الرحلات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حيث يُقال إن سحب الرماد انتشرت إلى البحر الأحمر، مما أثر على المسارات الجوية العالية بين المنطقتين. ألغت شركة طيران الهند ما يقرب من عشر رحلات اليوم وأمس بسبب البركان. يشمل ذلك رحلات إلى الولايات المتحدة، دبي، قطر، السعودية وكذلك بعض الرحلات الداخلية داخل الهند.