برق لا يهدأ وسيول "هادئة".. رطوبة بحر العرب حولت ليل الإمارات إلى ملحمة مطرية

تسببت "موجة رئيسية" بطيئة الحركة ضمن نظام جوي أوسع في استمرار هطول الأمطار على الإمارات لمدة وصلت إلى تسع ساعات خلال الليل، مما أدى إلى حدوث فيضانات وبرق شبه مستمر؛ وهو تحول حاد عن زخات المطر القصيرة التي شوهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، فإن الأمطار الغزيرة المطولة التي غمرت البلاد ليلة الخميس والجمعة كانت مدفوعة بموجة طقس أبطأ وأكثر سيطرة.

وقال الدكتور أحمد حبيب إن موجات الأمطار السابقة خلال الأسبوع كانت مدفوعة باضطرابات قصيرة وسريعة الحركة، تستمر عادة ما بين ست إلى عشر ساعات أو أقل. وأوضح: "كانت تلك موجات أصغر ضمن نظام أكبر تتحرك بسرعة عبر البلاد، ولكن ما رأيناه الليلة الماضية كان الموجة الرئيسية، وقد تصرفت بشكل مختلف".

تحرك النظام الجوي نحو أبوظبي قرابة منتصف الليل واستمر حتى الصباح الباكر، مما أدى إلى قرابة تسع ساعات من الأمطار المتواصلة في بعض المناطق.

لماذا استمرت لفترة أطول؟

وفقاً للدكتور حبيب، تباطأت الموجة الرئيسية عند وصولها إلى الإمارات، لا سيما مع انتقالها من اليابسة إلى مناطق متأثرة بالمسطحات المائية المحيطة. وقال: "هذا النوع من الانتقال يغير ديناميكيات النظام؛ حيث تزداد الرطوبة، ويزداد عدم الاستقرار الجوي، وتصبح الحركة أبطأ، وبالتالي يستمر هطول الأمطار لفترة أطول".

كما سحب النظام كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب والبحر الأحمر، مما غذى تطور السحب الركامية في أنحاء البلاد.

برق متواصل "واحد تلو الآخر"

أفاد السكان برؤية برق شبه مستمر طوال الليل، وهو أمر قال عنه الدكتور حبيب إنه كان متوقعاً بالنظر إلى نوع السحب المشاركة. وأوضح: "جميع السحب كانت ركامية، مما يعني أنها كانت نشطة كهربائياً. وطالما بقيت هذه السحب، يستمر البرق، وهذا هو السبب في رؤية الناس له بشكل متواصل".

الفيضانات مرتبطة بالمدة وليس بالشدة فقط

رغم أن إجمالي كميات الأمطار كان كبيراً - حيث سجلت بعض المناطق ما يصل إلى 77.5 ملم - إلا أن الفيضانات التي شوهدت في أجزاء من البلاد كانت ناتجة إلى حد كبير عن طول مدة هطول المطر، وليس فقط بسبب شدته العالية في الساعة الواحدة. وأوضح: "عندما يستمر هطول الأمطار لساعات طويلة، حتى المعدلات المتوسطة يمكن أن تؤدي إلى تراكم المياه".

الأسوأ ولى.. ولكن الحذر واجب

أكد الدكتور حبيب أن المرحلة الأكثر حدة قد مرت الآن، رغم احتمال استمرار بعض الأمطار المتفرقة. وقال: "قد يكون هناك بعض الهطول، لكن ليس بنفس الشدة"، حثاً السكان على توخي الحذر بالقرب من تجمعات المياه، مؤكداً أن "برك المياه تظل الخطر الرئيسي بعد انتهاء المطر".