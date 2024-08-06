بَرَد و أمطار غزيرة في الإمارات

كما هطلت أمطار غزيرة على منطقة مساكن في مدينة العين، مع سقوط حبات البَرَد الخفيفة، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً باللون البرتقالي بشأن الغبار والرياح والأمطار الرعدية. وصدر التنبيه بسبب السحب الركامية والرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة والمثيرة للغبار. ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الرياح إلى أقل من 3000 متر على بعض المناطق الداخلية. وقد تم إصدار التنبيه من الساعة 3.23 مساءً حتى الساعة 7 مساءً في 5 أغسطس.

وفي وقت سابق، أصدر المركز أيضاً تنبيهات صفراء بشأن الغبار والرياح والسحب الركامية، وستدوم حتى الساعة 7 مساءً اليوم. كما صدر تنبيه أصفر حتى الساعة السادسة مساءً اليوم بشأن اضطراب البحر حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام أحياناً، خاصة في الاتجاه الغربي في الخليج العربي.