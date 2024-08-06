بَرَد و أمطار غزيرة في الإمارات
البَرَد في الصيف؟ نعم، بالطبع! في الإمارات، يمكن رؤية حبات البَرَد وسط درجات الحرارة الحارقة، الذي شرح صدر السكان. حيث تساقطت، يوم الاثنين، حبات البرد وهطلت أمطار غزيرة على طريق دبي - العين.
وشوهد السكان وهم مستمتعون بجمع حبات البرد وفرحون بالأمطار ودرجات الحرارة الباردة. شاهد الفيديو الذي تمت مشاركته من قبل مركز العاصفة هنا:
كما هطلت أمطار غزيرة على منطقة مساكن في مدينة العين، مع سقوط حبات البَرَد الخفيفة، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً باللون البرتقالي بشأن الغبار والرياح والأمطار الرعدية. وصدر التنبيه بسبب السحب الركامية والرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة والمثيرة للغبار. ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الرياح إلى أقل من 3000 متر على بعض المناطق الداخلية. وقد تم إصدار التنبيه من الساعة 3.23 مساءً حتى الساعة 7 مساءً في 5 أغسطس.
وفي وقت سابق، أصدر المركز أيضاً تنبيهات صفراء بشأن الغبار والرياح والسحب الركامية، وستدوم حتى الساعة 7 مساءً اليوم. كما صدر تنبيه أصفر حتى الساعة السادسة مساءً اليوم بشأن اضطراب البحر حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام أحياناً، خاصة في الاتجاه الغربي في الخليج العربي.
فيما يلي لقطة شاشة للتنبيهات الصادرة:
التنبيه الأصفر يعني أنه يجب على السكان أن يكونوا على دراية إذا كانوا سيذهبون لممارسة أنشطة خارجية. بينما يشير التنبيه البرتقالي إلى توقع أحداث جوية خطيرة، ويجب على السكان الاستعداد والامتثال للنصائح الصادرة عن السلطات.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، اعتباراً من يوم 5 أغسطس إلى الخميس 8 أغسطس. ويقوم المركز بمراقبة الوضع وسيواصل تقديم التحديثات حول الأحوال الجوية السائدة في البلاد.
إن هطول الأمطار خلال فصل الصيف في الإمارات ليس بالأمر الغريب، حيث تتأثر البلاد بمنخفض الرياح الموسمية القادم من الهند. وقال أحمد حبيب، خبير المركز الوطني للأرصاد الجوية، لـ "خليج تايمز" في مقابلة سابقة، أنه من المتوقع أن يستمر هطول أمطار الصيف بشكل متفرق حتى أواخر سبتمبر.