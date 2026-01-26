برد وأمطار في رأس الخيمة ودبي خلال موجة شتاء باردة

وأوضح الدكتور العبري أيضاً أن موجة البرد الحالية التي تؤثر على الإمارات ليست حدثاً محلياً معزولاً، بل هي جزء من ديناميكيات المناخ العالمي الأوسع. ويعد جوهر هذا الأمر هو ظاهرة لانينا — وهي نمط مناخي مدفوع بدرجات حرارة سطح البحر الأقل من المعتاد في أجزاء من المحيط الهادئ، مما يؤثر على أنماط الطقس حول العالم.