برد وأمطار في رأس الخيمة ودبي خلال موجة شتاء باردة

بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة تجربة آثار موجة شتاء باردة بشكل غير عادي، شهد السكان في جميع أنحاء البلاد أمطارًا وبردًا في عدة مناطق.
في وقت سابق، توقع خبير من المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة حوالي 25 يناير، وتم تسجيل أمطار في أجزاء مختلفة من البلاد.
اليوم، استمتع سكان رأس الخيمة بمنظر مذهل حيث تساقط البرد في أجزاء من الإمارة. تظهر لقطات متداولة عبر الإنترنت حبات البرد تتساقط بثبات بينما خرج الناس للاستمتاع باللحظة.
في أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية رجال يضحكون ويرمون البرد على بعضهم البعض بمرح، مبدين سعادتهم بظاهرة الطقس غير العادية.
عند فجر اليوم، شهد سكان الرمس والمناطق الشمالية من رأس الخيمة حدثًا جويًا لافتًا حيث تساقط البرد في جميع أنحاء المنطقة.
تميز المشهد بتساقط حبات البرد الصغيرة بسرعة على الأرض، مما أحدث صوتًا حادًا ومتقطعًا في المنطقة.
دفع الطقس غير المتوقع السكان إلى الخارج، حيث توقف الكثيرون لمشاهدة هذه اللحظة والاستمتاع بها.
في غضون ذلك، شهدت دبي هطول أمطار مصحوبة بسماء غائمة ورياح باردة.
يُظهر الفيديو الأمطار وهي تهطل على السيارة، مع تدفق المياه عبر الزجاج الأمامي بينما كانت المركبات تتحرك عبر الطرق المبللة بالمطر.
أضاف انخفاض درجات الحرارة إلى حوالي 16 درجة مئوية إلى البرودة، مما أعطى المدينة إحساسًا شتويًا مميزًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
بعد الأحد، يمكن أن تتقلب درجات الحرارة مع موجات برد عرضية وفترات دافئة معتدلة طوال موسم الشتاء، صرح الدكتور محمد العبري، مدير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة سابقة.
وأوضح الدكتور العبري أيضاً أن موجة البرد الحالية التي تؤثر على الإمارات ليست حدثاً محلياً معزولاً، بل هي جزء من ديناميكيات المناخ العالمي الأوسع. ويعد جوهر هذا الأمر هو ظاهرة لانينا — وهي نمط مناخي مدفوع بدرجات حرارة سطح البحر الأقل من المعتاد في أجزاء من المحيط الهادئ، مما يؤثر على أنماط الطقس حول العالم.