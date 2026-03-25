برد وأمطار غزيرة تكسو صحراء الإمارات ومدنها بالبساط الأبيض

اجتاحت حبات البرد والأمطار الغزيرة أجزاءً من دولة الإمارات العربية المتحدة، محولةً مساحات شاسعة من الصحراء والمناظر الحضرية إلى بساط من اللون الأبيض. وأظهرت لقطات نشرها "مركز العاصفة" على وسائل التواصل الاجتماعي حجم تأثير الحالة الجوية، حيث غطى البرد مناطق في الفجيرة ومنطقة الظفرة ورأس الخيمة.
في الفجيرة، سقط البرد بثبات فوق التضاريس الصحراوية المفتوحة، وتراكمت كرات الثلج عبر الرمال لتشكل بقعاً بيضاء رقيقة، فيما خيمت سحب ركامية داكنة في الأفق لتؤكد شدة المنخفض الجوي الذي يتحرك عبر المنطقة الشرقية.
وبدا المشهد في منطقة الظفرة أكثر دراماتيكية، حيث اصطف البرد على أطراف الكثبان الرملية ورسم خطوطاً بيضاء فوق الرمال البرتقالية، مما خلق تبايناً نادراً وسريالياً.
أما في رأس الخيمة، فقد أدى تساقط البرد الكثيف إلى تراكم ملحوظ غطى الأرض بطبقة بيضاء سميكة، وأظهرت المقاطع تفاعل السكان مع حبات البرد، في حين ظلت الطرق والمناطق المحيطة مبتلة جراء هطول الأمطار المستمرة.
ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن سقوط الجليد فوق الصحراء ليس بالأمر النادر كما يبدو، خاصة خلال الفترات الانتقالية بين الفصول. وتعتبر العواصف البردية في الإمارات أكثر احتمالاً خلال الانتقال من الشتاء إلى الربيع، عندما يصبح الغلاف الجوي غير مستقر بشكل متزايد. وخلال هذه الفترة، يلتقي الهواء البارد في الطبقات العليا مع هواء دافئ ورطب بالقرب من السطح، مما يخلق ظروفاً مثالية لتشكل السحب الرعدية. وغالباً ما تشهد المناطق الجبلية مثل رأس الخيمة والفجيرة نشاطاً أقوى للبرد، حيث تعمل التضاريس على رفع الهواء وتعزيز نمو السحب الرعدية، كما يمكن أن تشهد المناطق الصحراوية المفتوحة مثل منطقة الظفرة نشاطاً حملياً كثيفاً عند مرور الأنظمة الجوية عبر البلاد.