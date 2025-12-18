برد وأمطار غزيرة تطال مناطق في الإمارات وتخلف أضراراً مادية وجريان أودية

وصل الشتاء بكامل مجده إلى دولة الإمارات، حيث استيقظ سكان أجزاء من البلاد على برد (حبات الثلج الصغيرة) وأمطار غزيرة وسحب كثيفة، مما يُشير إلى تصاعد حالة الطقس غير المستقرة في الإمارات.
بدأت المناطق الشرقية، التي تُصاب أولاً بهذه الظروف الجوية، بشهادة جريان الأودية وهطول أمطار غزيرة منذ ساعات الصباح الأولى يوم الخميس 18 ديسمبر.
وتستمر حالة الطقس غير المستقر، مع كثافات مختلفة من الأمطار مصحوبة برعد وبرق وبرد في مناطق محدودة من البلاد، وفقاً لـالمركز الوطني للأرصاد (NCM). ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف حتى يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025.
وفي رأس الخيمة، أدى هطول الأمطار والرياح العاتية إلى تدمير مستودعات ومتاجر، حيث انهارت جدرانها وتناثرت ألواحها المعدنية على الطرق.
كما أجّلت هيئة تنمية الاقتصاد في الإمارة افتتاح معرض "لمسات وطنية 2025" إلى حين إشعار آخر بسبب الظروف الجوية، مع وعد بإعلان مواعيد جديدة في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت نفسه، شهد وادي غليلة في رأس الخيمة جرياناً غزيراً خلال ساعات الصباح الأولى، وسط غيوم رمادية كثيفة تغطي السماء.
شهدت الإمارة، المحاطة بالجبال، برداً وأمطاراً غزيرة في مناطق مدينتها مثل الكورنيش وجزيرة كورال، مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة. ومع هطول الأمطار، انخفضت درجات الحرارة في البلاد إلى أدنى مستوى بلغ 9.2 درجة مئوية في جبل جيس الساعة 3:45 صباحاً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً أصفر بظروف بحرية عصيبة في بحر عمان، مع ارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً اليوم، مع رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة.
وامتدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى أم القيوين وخورفكان أيضاً.
ستتراوح درجات الحرارة في الإمارات بين 19 و28 درجة مئوية في أبوظبي، و19 و27 درجة في دبي، و18 و27 درجة في الشارقة.
يُعزى هذا الطقس المتقلب إلى نظام منخفض الضغط يؤثر على الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، مع تصاعد الظروف يوم الخميس مصحوبة بعواصف رعدية. وبينما ستؤثر العاصفة على المملكة العربية السعودية خلال النهار، ستتحرك شرقاً نحو الإمارات وقطر ليلاً، وفقاً لتوقعات BBC Weather.
أصدرت الشرطة في مختلف إمارات الدولة تحذيرات للسكان والسائقين وسائقي التوصيل أثناء هذه الظروف الجوية الخطرة.
نصحت شرطة دبي الجمهور بالابتعاد عن الشواطئ والامتناع عن الإبحار، وتجنّب الأودية والمناطق المعرضة للفيضانات والمواقع المنخفضة، وتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة.
كما ذكّرت السلطة السكان بأرقام الطوارئ المتاحة خلال هذه الفترة الجوية العاصفة.
أصدرت شرطة الشارقة تحذيراً مشابهاً، داعية السائقين إلى الحذر بسبب الأمطار، والحفاظ على مسافة آمنة، وتقليل السرعة بسبب ارتفاع مخاطر الحوادث، وتجنّب السدود والأودية.
وفي أبوظبي، دعت شرطة العاصمة مستخدمي الطرق إلى التحقق من حالة الطقس قبل القيادة، وتقليل السرعات، وترك مسافة كافية بين السيارات، مع التذكير بمخاطر التصوير أو الانشغال بأي شيء غير الطريق، والالتزام بالسرعات المحددة على اللافتات واللوحات الإلكترونية.
كما نُصح سائقو التوصيل في العاصمة بالالتزام الصارم بوقف الحركة والخدمات أثناء حالة الطقس غير المستقر.
