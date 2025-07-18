برد الصيف يُفاجئ دبي... أجواء منعشة وعاصفة رعدية تُبهج السكان

أخيراً، هدأ سكان دبي، الذين كانوا ينتظرون استراحة من حر الصيف المستمر، بسقوط الأمطار يوم الجمعة. وبينما شهدت بعض مناطق دبي زخات مطر في الصباح الباكر، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد خفيف في المساء في مناطق أخرى.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة بسقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد خفيف في منطقة العيسائي بدبي بعد ظهر الجمعة. ونشر @storm_ae على إنستغرام مقاطع فيديو لتساقط البَرَد مصحوبًا بأمطار غزيرة في منطقة العيسائي باتجاه مرغم.
كما نشروا مقاطع فيديو لعواصف رعدية قوية في منطقة العيسائي على طريق دبي العين، مصحوبة برياح هابطة وحبات البرد.
كما نشروا مقاطع فيديو لهطول الأمطار في ساعات الصباح الباكر في العوير والعيسائي ولهباب يوم الجمعة 18 يوليو.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر وأفاد بهطول أمطار في العين. وشهدت منطقتا غشيبة وكتم الشكلة في العين أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة.