الإمارات

برد الصيف يُفاجئ دبي... أجواء منعشة وعاصفة رعدية تُبهج السكان

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في منطقة العيسائي بدبي بعد ظهر الجمعة.
الصورة: لقطات شاشة من فيديوهات @storm_ae على إنستغرام

الصورة: لقطات شاشة من فيديوهات @storm_ae على إنستغرام

تاريخ النشر

أخيراً، هدأ سكان دبي، الذين كانوا ينتظرون استراحة من حر الصيف المستمر، بسقوط الأمطار يوم الجمعة. وبينما شهدت بعض مناطق دبي زخات مطر في الصباح الباكر، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد خفيف في المساء في مناطق أخرى.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة بسقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد خفيف في منطقة العيسائي بدبي بعد ظهر الجمعة. ونشر @storm_ae على إنستغرام مقاطع فيديو لتساقط البَرَد مصحوبًا بأمطار غزيرة في منطقة العيسائي باتجاه مرغم.

كما نشروا مقاطع فيديو لعواصف رعدية قوية في منطقة العيسائي على طريق دبي العين، مصحوبة برياح هابطة وحبات البرد.

كما نشروا مقاطع فيديو لهطول الأمطار في ساعات الصباح الباكر في العوير والعيسائي ولهباب يوم الجمعة 18 يوليو.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر وأفاد بهطول أمطار في العين. وشهدت منطقتا غشيبة وكتم الشكلة في العين أمطارًا خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة.

الإمارات: أمطار غزيرة على بعض المناطق، وبرد وأمطار غزيرة في عُمان. طقس الإمارات: أمطار في أجزاء من دبي والشارقة وأبو ظبي، وتحذير من أجواء مغبرة.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com