برد الصيف يُفاجئ دبي... أجواء منعشة وعاصفة رعدية تُبهج السكان

أخيراً، هدأ سكان دبي، الذين كانوا ينتظرون استراحة من حر الصيف المستمر، بسقوط الأمطار يوم الجمعة. وبينما شهدت بعض مناطق دبي زخات مطر في الصباح الباكر، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد خفيف في المساء في مناطق أخرى.