برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي الـ 75

أُضيئ برج خليفة في دبي الليلة بصور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين. وعرض أطول مبنى في العالم صورًا لمودي، مصحوبة بعبارة "عيد ميلاد سعيد"، بينما استمرت الأضواء في تغيير ألوانها.
كما عُرضت ألوان العلم الهندي - الزعفراني والأبيض والأخضر - على برج خليفة. وشوهدت إضاءة مماثلة في 15 أغسطس، يوم استقلال الهند.
وفي وقت سابق من اليوم، تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لمودي في منشور على موقع X.
وقال سموه في منشوره: "أتقدم بأحر التهاني إلى ناريندرا مودي بمناسبة عيد ميلاده. وأتمنى له دوام الصحة والسعادة، والنجاح المستمر في تعزيز تقدم الهند وازدهار شعبها".
وردًا على ذلك، كتب مودي: "شكرًا لك يا أخي على تمنياتك الطيبة. إنني أقدر بشدة صداقتنا الوثيقة والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والتي تواصل بلوغ آفاق جديدة في جميع المجالات".
وهنأ العديد من زعماء العالم الآخرين، بما في ذلك روسيا وإسرائيل وإيطاليا ونيوزيلندا، مودي بعيد ميلاده، وأشادوا بقيادته ورؤيته ومساهمته في صعود الهند على الساحة العالمية.