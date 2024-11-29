برج خليفة يتألق بنظام إضاءة جديد احتفالاً بالعيد الوطني

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل النظام الجديد خلال احتفالات عيد الاتحاد في الأول من ديسمبر/كانون الأول. ويعتبر برج خليفة معلماً بارزاً ومن المقرر أن يحتفل بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه في الرابع من يناير/كانون الثاني 2025.