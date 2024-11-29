برج خليفة يتألق بنظام إضاءة جديد احتفالاً بالعيد الوطني
سيحظى برج خليفة الشهير بنظام إضاءة جديد كلياً، ومن المقرر أن يتألق في سماء دبي خلال احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت شركة إعمار العقارية اليوم الخميس أن المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 829.8 متراً، وهو أطول مبنى في العالم، تم تجهيزه بنظام إضاءة (أر جي بي دبليو) RGBW ديناميكي يدمج التكنولوجيا المتطورة مع الإبداع المعماري للمبنى.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل النظام الجديد خلال احتفالات عيد الاتحاد في الأول من ديسمبر/كانون الأول. ويعتبر برج خليفة معلماً بارزاً ومن المقرر أن يحتفل بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه في الرابع من يناير/كانون الثاني 2025.
وتمت عملية تركيب النظام الجديد بشكل دقيق، مع اختبار نموذج أولي لمدة ستة أشهر لضمان عمله بشكل جيد. يتميز النظام المحسن بتقنية (أر جي بي دبليو) RGBW الديناميكية، التي تستبدل الأضواء الثابتة بأضواء يمكن تغيير ألوانها وتوجيهها لإنشاء تأثيرات إضاءة متنوعة.
في الآونة الأخيرة، نجح اليوتيوبر "جيمي دونالدسون" - المعروف عالمياً باسم (مستر بيست) MrBeast - في تحقيق إنجاز مذهل بتسلق البرج الشهير.
وسبق لعدد من المشاهير، ومن بينهم توم كروز وويل سميث، أن تسلقوا أطول مبنى في العالم.
(مع مدخلات من WAM)