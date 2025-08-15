برج خليفة باللونين الأخضر والأبيض في يوم استقلال باكستان

إن مشاهدة أطول مبنى في العالم يضاء يعد دائمًا تجربة رائعة، خاصة عندما يكون علم الدولة التي تنتمي إليها.
وبمناسبة يوم استقلال باكستان، أضاء برج خليفة، حاملاً علم باكستان، في إشارة إلى تضامن الأمة مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
هذه ليست المرة الأولى التي يُضاء فيها المبنى بهذه الألوان. ففي 14 أغسطس، كان المعلم يُزيّن بالعلم تهنئةً للجالية الوافدة الكبيرة في المدينة.
نشرت القنصلية الباكستانية في دبي فيديو العرض لهذا العام مع صحيفة خليج تايمز . شاهد أدناه:
قامت البعثات الباكستانية في دبي وأبو ظبي يوم الخميس بقطع الكعكة وتنظيم احتفالات رفع العلم بمناسبة يوم الاستقلال.
رحب حسين محمد، القنصل العام لباكستان في دبي، بأفراد المجتمع بحرارة وقدم لهم أطيب التهاني في هذا اليوم الميمون.
وحث الجالية الباكستانية على مواصلة لعب دور بناء في تنمية كل من دولة الإمارات وباكستان، مشيداً بمساهماتهم في ازدهار البلد المضيف ودعمهم للوطن.
