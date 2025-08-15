برج خليفة باللونين الأخضر والأبيض في يوم استقلال باكستان

إن مشاهدة أطول مبنى في العالم يضاء يعد دائمًا تجربة رائعة، خاصة عندما يكون علم الدولة التي تنتمي إليها.

وبمناسبة يوم استقلال باكستان، أضاء برج خليفة، حاملاً علم باكستان، في إشارة إلى تضامن الأمة مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

هذه ليست المرة الأولى التي يُضاء فيها المبنى بهذه الألوان. ففي 14 أغسطس، كان المعلم يُزيّن بالعلم تهنئةً للجالية الوافدة الكبيرة في المدينة.

نشرت القنصلية الباكستانية في دبي فيديو العرض لهذا العام مع صحيفة خليج تايمز . شاهد أدناه: