برج العرب: معلم معماري يحتفل بربع قرن من الفخامة والإبداع

في الليل، توفر 142 شاشة عرض عرضًا ضوئيًا متغيرًا باستمرار على "الشراع"، بينما تم استخدام أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الرخام في جميع أنحاء الفندق، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 24000 متر مربع، حيث تم استخدام الرخام في الجدران والأرضيات من نوع ستاتوتاريو، وهو نفس الحجر الذي استخدمه مايكل أنجلو لإنشاء روائع النحت الخاصة به. تم استخدام ما يقرب من 8000 متر مربع من ورق الذهب عيار 22 قيراطًا في التصميم الداخلي للمبنى الذي يحتوي على أكثر من 28000 مصباح.