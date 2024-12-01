برج العرب: معلم معماري يحتفل بربع قرن من الفخامة والإبداع
قبل 25 عاماً، عشية اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، افتتح برج العرب المهيب أبوابه أمام الأعمال في الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 1999.
لم يخيب أفخم فندق في العالم، والذي يُعَد "نصبًا تذكارياً للألفية الجديدة"، الآمال، إذ يوفر إطلالات خلابة على دبي من أجنحته المكونة من 202 غرفة مزدوجة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وتجربة تناول الطعام في مطعم متوسطي يتسع لـ 140 مقعدًا ويرتفع 200 متر فوق سطح البحر. برج العرب أطول من برج إيفل وأقصر من مبنى إمباير ستيت بـ 60 مترًا فقط.
وبحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، عندما تم افتتاح برج العرب، بدأت تعرفة الجناح من الحد الأدنى 3300 درهم إلى الحد الأقصى 55 ألف درهم في اليوم.
برج العرب هو تحفة معمارية وهندسية، يرتفع 321 متراً على جزيرة صناعية، على بعد 280 متراً من ساحل جميرا. يبلغ عمق أساسات البرج 40 متراً في قاع البحر، ويواصل الهيكل الفريد على شكل شراع متموج الموضوع البحري الذي أسسه فندقه الشقيق - فندق جميرا بيتش على شكل موجة والذي يضم 600 غرفة ومنتزه وايلد وادي المائي.
"استغرق إنجاز المشروع خمس سنوات، وشارك فيه أكثر من 3000 شركة و250 مصمماً مختلفاً. إنه نصب تذكاري للألفية الجديدة"، هذا ما أشار إليه مديره العام "فيليب شارودو" خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل يوم الافتتاح.
وأضاف أن الفندق يمثل "عدداً من الإنجازات الأولى من حيث التصميم المعماري والهندسي. ويوفر الفندق مرافق الاجتماعات والمؤتمرات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في الطابق السابع والعشرين، الذي يقع فوقه مهبط للطائرات المروحية. كما يضم الفندق أطول ردهة في العالم بارتفاع 180 متراً".
وفي معرض شرحه لما تم إدخاله في بناء هذا الهيكل التاريخي، قال فيليب إن ما يقرب من 70 ألف متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 9 آلاف طن من الفولاذ تم استخدامها لبناء هيكل البرج، بينما تم استخدام 43466 مترا مربعا من الألواح الزجاجية للواجهات الخارجية.
الوصول بأناقة
وأشار شارودو إلى أن الضيوف سيصلون بأسلوب أنيق - إما عن طريق نقل رولز رويس من المطار - حيث يضم الفندق أسطولاً من ثماني سيارات سيلفر سيراف - أو عن طريق رحلة بطائرة هليكوبتر مدتها 15 دقيقة.
يبلغ متوسط عدد الموظفين في كل جناح خمسة موظفين، وهي نسبة عالية بشكل استثنائي بالنسبة لأي فندق فخم في أي مكان في العالم. تم تصميم الديكور الداخلي لبرج العرب بواسطة شركة خوان تشيو أسوشيتس في لندن، وهي نفس شركة التصميم المستخدمة في فندق جميرا بيتش.
في الليل، توفر 142 شاشة عرض عرضًا ضوئيًا متغيرًا باستمرار على "الشراع"، بينما تم استخدام أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من الرخام في جميع أنحاء الفندق، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 24000 متر مربع، حيث تم استخدام الرخام في الجدران والأرضيات من نوع ستاتوتاريو، وهو نفس الحجر الذي استخدمه مايكل أنجلو لإنشاء روائع النحت الخاصة به. تم استخدام ما يقرب من 8000 متر مربع من ورق الذهب عيار 22 قيراطًا في التصميم الداخلي للمبنى الذي يحتوي على أكثر من 28000 مصباح.
تم تسمية جميع الأجنحة على اسم الأحجار الكريمة والأحجار الكريمة. يحتوي كل جناح على 14 هاتفًا على الأقل، بينما يحتوي كل جناح كبير على سرير دوار ومصعد خاص وسينما خاصة و27 هاتفًا. يحتوي الفندق على العديد من الشلالات الفريدة، بما في ذلك نافورة مياه بطول 40 مترًا.
وفيما يلي الميزات الأخرى البارزة للفندق الشهير في الصور: