برامج مجتمعية في عجمان تكرس العادات الصحية المستدامة مع ختام شهر رمضان

مع اقتراب نهاية شهر رمضان لعام 2026، تساهم البرامج المجتمعية في مساعدة السكان على الحفاظ على العادات الصحية التي اكتسبوها خلال الشهر الفضيل. وتركز هذه المبادرات على النشاط البدني، والتعليم، والرفاهية، مما يشجع على استمرارية هذه العادات لما بعد ساعات الصيام.
في عجمان، ركز برنامج محلي يقوده المدرب عبد الله السيد على الحفاظ على النشاط خلال جدول رمضان المزدحم.
أشار السيد، مؤسس "تحدي رمضان لمدة 20 يوماً"، إلى نمط شائع؛ حيث يبدأ العديد من المشاركين الشهر بحماس كبير لممارسة الرياضة، لكن غالباً ما يتراجع الحضور في الأسابيع الأخيرة. وقال: «خلال النصف الأول من رمضان، يكون الناس في قمة حماسهم، ولكن مع تغير المواعيد وتكثيف الاستعدادات للعيد، ينخفض الحضور». ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستمرارية ودعم الروتين طوال الشهر.
تستهدف المبادرة مجموعة واسعة من المشاركين، من الأطفال إلى كبار السن، مع إقامة جلسات في وقت متأخر من بعد الظهر لتتناسب مع جداول ما قبل الإفطار. ويتم تنظيم المجموعات حسب مستوى اللياقة البدنية والعمر، مما يضمن ملاءمة الأنشطة للمبتدئين، والمشاركين في المستوى المتوسط، والمتقدمين، وكبار السن. كما يتم تقديم إرشادات حول تقنيات التمرين والتقدم التدريجي لتقليل الإصابات وتشجيع العادات المستدامة.
وحتى في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، عندما تشيع التجمعات العائلية والاستعدادات للعيد، يظل الحضور مستقراً. وتوفر الجلسات نشاطاً منظماً يتناسب مع جداول الصيام والروتين اليومي، مما يساعد المشاركين على الحفاظ على النشاط البدني رغم الملهيات الأخرى.
ويتم تعزيز الدافع من خلال التعليم والدعم المجتمعي بدلاً من الجوائز أو المنافسة؛ حيث يتتبع المشاركون تقدمهم الخاص، ويحتفلون بالتحسينات الشخصية في القوة أو القدرة على التحمل، ويركزون على التطور التدريجي والمستمر. وأوضح السيد قائلاً: "يصبح الأمر متعلقاً بالأهداف الشخصية والاستمرارية، وليس مجرد الفوز". ويشجع البرنامج الأفراد على تطبيق ما يتعلمونه في المنزل، ودمج الممارسات الصحية في الحياة اليومية.
كما يلعب الجانب المجتمعي دوراً مهماً، حيث يدعم المشاركون بعضهم البعض، مما يخلق حالة من المسؤولية وروح الزمالة التي تساعد في استمرار المشاركة طوال شهر رمضان. وتعزز هذه البيئة المشتركة العادات وتشجع المشاركين على مواصلة النشاط البدني حتى خارج الجلسات المنظمة.
وطوال الشهر، يجمع البرنامج بين التمارين الرياضية وتوجيهات نمط الحياة والنصائح الصحية العملية. ويكتسب المشاركون المعرفة والروتين الذي يدعم العافية على المدى الطويل، بدءاً من النشاط البدني المنتظم وصولاً إلى التغذية الواعية. ومن خلال إعطاء الأولوية للتوازن والسلامة والتعليم، توضح المبادرة كيف يمكن لرمضان أن يلهم عادات صحية دائمة تتجاوز الشهر الفضيل.
ومع اختتام الشهر، تسلط مثل هذه البرامج الضوء على التأثير الأوسع لرمضان. إن الانضباط والاستمرارية والدعم المجتمعي الذي يتم تعزيزه خلال هذه الفترة يظهر كيف يمكن للعادات التي تم تطويرها في رمضان أن تستمر في تشكيل الروتين اليومي، مما يعزز أنماط حياة صحية على مدار العام.