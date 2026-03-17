برامج مجتمعية في عجمان تكرس العادات الصحية المستدامة مع ختام شهر رمضان

أشار السيد، مؤسس "تحدي رمضان لمدة 20 يوماً"، إلى نمط شائع؛ حيث يبدأ العديد من المشاركين الشهر بحماس كبير لممارسة الرياضة، لكن غالباً ما يتراجع الحضور في الأسابيع الأخيرة. وقال: «خلال النصف الأول من رمضان، يكون الناس في قمة حماسهم، ولكن مع تغير المواعيد وتكثيف الاستعدادات للعيد، ينخفض الحضور». ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستمرارية ودعم الروتين طوال الشهر.