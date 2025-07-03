برامج صيفية شرطية في عجمان ورأس الخيمة: صناعة جيل إماراتي منضبط وواعٍ بالمسؤولية الوطنية

في إطار الجهود المتواصلة لإشراك وتمكين شباب الدولة، أطلقت شرطتا عجمان ورأس الخيمة برامجهما الصيفية الرائدة، والتي تم تصميم كل منها لغرس قيم الانضباط والوطنية والمسؤولية في الشباب الإماراتي.

في عجمان، افتتحت القيادة العامة لشرطة عجمان الدورة السادسة والعشرين من برنامج "شرطة المستقبل" الصيفي للبنين والثامنة للبنات. وقد استقبل البرنامج هذا العام 315 طالبًا وطالبة إماراتيين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، من بينهم 79 مشاركًا من منطقتي مصفوت والمنامة. ويُقام البرنامج تحت رعاية العميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ويتماشى مع "عام التسامح" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويركز على المشاركة الشاملة، ويرحب بالطلاب من أصحاب الهمم والأيتام، بدعم من مركز الدعم الاجتماعي.

أكد العميد المهيري أن مبادرة "شرطة المستقبل" تُعد من أبرز برامج شرطة عجمان السنوية وأكثرها تأثيرًا، وتهدف إلى بناء جيل مُتمسك بالقيم الوطنية والواجب المدني والثقة بالنفس. يتضمن البرنامج برنامجًا شاملًا للتدريب العسكري، ومهارات التعامل مع الأسلحة، واللياقة البدنية، والدفاع عن النفس، بالإضافة إلى ورش عمل حول الاستعداد للطوارئ والسلامة المرورية. كما يُسهم منهجٌ ثقافيٌّ ودينيّ ثريٌّ في تنمية مواطنين شبابٍ مُتوازنين وواعيين. وأكد المقدم محمد راشد الجروان الشامسي، رئيس مركز تدريب الشرطة، أن جميع الأنشطة تُنفذ على يد كوادر مؤهلة لضمان الصرامة والسلامة.

في غضون ذلك، انطلقت في رأس الخيمة الدورة الثالثة من برنامج "أصدقاء الشرطة" الصيفي في مجمع زايد التعليمي بعوافي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وقاد المبادرة العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، واستقبلت 150 طالبًا وطالبة من أبناء المجتمع المحلي. وحضر حفل الافتتاح كبار الضباط، وحياة الشحي، مديرة مجمع زايد التعليمي بعوافي.

وقام العميد الطير بجولة في مرافق البرنامج المختلفة، بما في ذلك صالة التايكوندو، وصالة التدريب العسكري والبدني، وملعب كرة القدم، والمسبح، والمكتبة، وقاعات المحاضرات، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تشجع على الانضباط والطموح لدى الشباب. كما أعلن عن خطط لرحلات ميدانية تعليمية، بما في ذلك زيارة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف تعزيز اهتمام الطلاب باستكشاف الفضاء والابتكار من خلال تقنيات الأقمار الصناعية.

صرح بأن برنامج "أصدقاء الشرطة" مصمم لبناء الشخصية من خلال مزيج من الرياضة، والتثقيف الأمني، والإثراء الثقافي، والأنشطة الترفيهية. ويشجع البرنامج الطلاب على استغلال إجازتهم الصيفية بشكل مثمر من خلال تطوير مهارات حياتية مفيدة، وفهم الثقافة الشرطية والعسكرية، وترسيخ الولاء الوطني والوعي الأمني لديهم.

يعكس كلا البرنامجين، على الرغم من اختلاف هيكلهما وموقعهما، الرؤية الموحدة لقوات الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في الشباب كأساس لمجتمع آمن ومتقدم. ومن خلال تزويد الجيل القادم بأدوات القيادة والخدمة والحماية، تلعب شرطة عجمان ورأس الخيمة دورًا محوريًا في رسم مستقبل الأمة.