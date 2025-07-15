بذكاء القلوب : أبناء محمد بن راشد يحتفون بإرثه الخالد في عيد ميلاده الـ76

بمناسبة عيد ميلاده السادس والسبعين، احتفل أبناء وأحفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتكريم إرثه العريق من خلال سلسلة من التحيات المؤثرة، على شكل مقاطع مرئية تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد انتشرت هذه المقاطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتوت على مشاهد رقمية مُصمَّمة رقمياً تُجسِّد مراحل حياة صاحب السموالشيخ محمد بن راشد، بدءًا من الطفولة، مرورًا بمرحلة المراهقة، وصولًا إلى سن الرشد، مع التركيز على أبرز محطات حياته، بما في ذلك خدمته العسكرية، وأدواره في الحياة العامة، ومسيرته القيادية.
وقد تم إعداد هذه الفيديوهات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وعبّرت عن مشاعر فخر وامتنان عميق، تعكس الأثر الكبير والدائم الذي تركه الشيخ محمد كقائد، وأب، وصاحب رؤية ملهمة.
شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقطع فيديو مؤثر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يستخدم الصور المُنتجة بالذكاء الاصطناعي لتوثيق لحظات خاصة تجمعه بوالده، منذ الطفولة وحتى السنوات الأخيرة.
وقد أظهر الفيديو مجموعة من الصور المصممة بدقة والتي تُظهر العلاقة العائلية القوية واللحظات العاطفية التي جمعت الأب بابنه.
وأعاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نشر نفس الفيديو المؤثر عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام.
كما شارك سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، حفيد حاكم دبي، مقطع فيديو آخر احتفاءً بعيد ميلاد جده، حيث كتب في التسمية التوضيحية:
"في ذكرى ميلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم — حفظه الله — الذي وُلد يوم الجمعة، 19 رمضان 1368 هـ، الموافق لـ 15 يوليو 1949، في أفضل يوم من أفضل الشهور."
وتضمّن الفيديو أيضًا إشارة إلى ترتيب سموه في عائلته، حيث ورد أنه الابن الثالث في ترتيب إخوته.
وفي رسالة عاطفية، نشرت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رسالة تهنئة لوالدها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، كتبت فيها:
**"والدي العزيز،
حكمتك وقوتك شكّلاني لأصبح ما أنا عليه اليوم.
أنت معلمي وقدوتي.
أنا ممتنة لك للأبد على وجودك في حياتي.
أتمنى لك عيد ميلاد سعيداً ومليئاً بالفرح دائماً."**
وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، وُلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 1949.
تم تعيينه رئيساً لشرطة وأمن دبي في 1 نوفمبر 1968، وبعد إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1971، أصبح أول وزير للدفاع في الدولة.
في يناير 1995، عُيِّن وليًا لعهد إمارة دبي وحتى يناير 2006، حين أصبح حاكمًا لدبي في 4 يناير. كما تم تعيينه نائبًا لرئيس الدولة ورئيسًا لمجلس الوزراء في العام ذاته، ولا يزال يشغل هذه المناصب حتى اليوم.
الفيديوهات التي أنشأها أبناؤه وأحفاده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تكن مجرد تحية رقمية. بل كانت شهادة حب وولاء تتجاوز حدود الكلمات، وتجسّد فصولًا من قصة قائد فريد، صاحب مسيرة ملهمة أضاءت دروبًا للأجيال، وأثرت في وطن وشعب لا يزال ينهل من رؤيته.