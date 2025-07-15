بذكاء القلوب : أبناء محمد بن راشد يحتفون بإرثه الخالد في عيد ميلاده الـ76

بمناسبة عيد ميلاده السادس والسبعين، احتفل أبناء وأحفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتكريم إرثه العريق من خلال سلسلة من التحيات المؤثرة، على شكل مقاطع مرئية تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد انتشرت هذه المقاطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث احتوت على مشاهد رقمية مُصمَّمة رقمياً تُجسِّد مراحل حياة صاحب السموالشيخ محمد بن راشد، بدءًا من الطفولة، مرورًا بمرحلة المراهقة، وصولًا إلى سن الرشد، مع التركيز على أبرز محطات حياته، بما في ذلك خدمته العسكرية، وأدواره في الحياة العامة، ومسيرته القيادية.

وقد تم إعداد هذه الفيديوهات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وعبّرت عن مشاعر فخر وامتنان عميق، تعكس الأثر الكبير والدائم الذي تركه الشيخ محمد كقائد، وأب، وصاحب رؤية ملهمة.