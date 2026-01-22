بذكاء الإنسان وإصراره.. "مينتشان كيم" يهزم الطائرات ذاتية القيادة في أبوظبي

بعد لحظات، نزع كيم نظاراته وبدا عليه التأثر الواضح، وقال بعد السباق: "في الواقع، لا زلت متوتراً للغاية، حرفياً عندما كنت أطير، لم أستطع حتى التنفس". وأضاف أن الطيران جنباً إلى جنب مع طائرة ذاتية القيادة جلب تحدياته الخاصة: "عندما أطير مع الذكاء الاصطناعي، أراه أمام منظر الكاميرا الخاص بي، وهذا يجعلني متوتراً جداً. وأحياناً أحصل على هواء مضطرب للغاية من الطائرات، لذا كان عليّ أن أحاول تهدئة نفسي". وقال كيم إن استعداده قبل كل جولة كان ذهنياً بقدر ما كان تقنياً، حيث كان يضع طائرته بعناية على منصة الإطلاق لتصطف مع البوابة الأولى: "أحاول ترك طائرتي مستقيمة قدر الإمكان تجاه بوابة البداية حتى أنطلق بسرعة كبيرة. وقبل أن أبدأ، أقول لنفسي فقط: 'أنا أستطيع فعل ذلك، أنا أستطيع فعل ذلك، أنا أستطيع فعل ذلك'".