بدور القاسمي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو في مجال التعليم وثقافة الكتاب

تمت تسمية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو للتعليم وثقافة الكتاب، تقديراً لجهودها في تعزيز النشر والتنمية التعليمية.

صرحت رئيسة الجامعة الأمريكية بالشارقة ورئيسة هيئة الشارقة للكتاب، التي لطالما دافعت عن الوصول إلى المعرفة والتعبير الإبداعي والتعليم كركائز للتقدم المستدام، قائلة: "يشرفني الانضمام إلى مهمة اليونسكو كسفيرة للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب. الكتب تشكل العقول، وتربط المجتمعات، وتدعم المجتمعات المرنة القائمة على المعرفة. في زمن التغير المستمر، فإن تعزيز محو الأمية والتعليم والوصول إلى الثقافة ليس ترفاً، بل ضرورة".

يُنظر إلى الشيخة بدور القاسمي على أنها واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في صناعة النشر العالمية. وقد سجلت إنجازاً تاريخياً كأول امرأة عربية تشغل منصب رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) منذ تأسيسه في عام 1896، حيث قادت حواراً عالمياً حول الشمولية، وحرية النشر، والوصول العادل للمعرفة.

كما أن هذه الرائدة هي مؤسسة منصة PublisHer، وهي منصة عالمية توحد أكثر من 1000 امرأة مهنية في مجال النشر لتعزيز المساواة بين الجنسين والشمولية والتنوع عبر الصناعات الإبداعية.

واعترافاً بمساهماتها المتميزة في التعليم والتنمية الثقافية، منحتها جامعة ليستر أيضاً لقب أستاذ فخري، وهي المرة الأولى في تاريخها، لعملها في النهوض بتمكين المرأة ومحو أمية الأطفال.

وأضافت الشيخة بدور: "يعمق هذا الدور التزامي الطويل الأمد بالتمكين من خلال الكتب والتعليم والمشاركة الثقافية. أتطلع إلى العمل مع اليونسكو لدعم هذه القيم والمساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى التعلم والتعبير الإبداعي على مستوى العالم".

تشكيل صناعة النشر في المنطقة

بصفتها المؤسس والرئيس التنفيذي لـ مجموعة كلمات للنشر، وهي واحدة من أكثر دور النشر احتراماً في المنطقة، ساعدت الشيخة بدور القاسمي أيضاً في تشكيل صناعة الكتاب الحديثة في الإمارات والعالم العربي. وقد أسست العديد من المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك اتحاد الناشرين الإماراتي، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين (UAEBBY)، و"معرفة بلا حدود"، وجميعها مكرسة لرعاية ثقافة القراءة ومحو الأمية.

بصفتها رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، تشرف على معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أصبح الآن من بين أكبر وأشهر الأحداث الأدبية على مستوى العالم. وتحت قيادتها، وسع قطاع النشر في الشارقة نطاقه الدولي، حيث عمل كـ "ضيف شرف" في معارض الكتب العالمية الرائدة في الرباط وسيول ولندن وفرانكفورت.

كما ترأست لجنة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، وقادت برنامجاً ثقافياً استمر لمدة عام وحول الإمارة إلى مركز عالمي للكتب والحوار الإبداعي. وتوجت المبادرة بإطلاق "بيت الحكمة" — مكتبة الشارقة ومركزها الثقافي الرمزي المخصص لتعزيز تبادل المعرفة والابتكار.

كما لعبت دوراً محورياً في انضمام الإمارات إلى معاهدة مراكش، مما يضمن وصولاً أفضل للكتب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودعمت ترميم المكتبات العامة في بيروت بعد انفجار الميناء عام 2020.