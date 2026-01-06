بدور القاسمي تفتتح "مهرجان الشارقة للآداب" في دورته الثانية

شهدت إمارة الشارقة يوم أمس انطلاقة ثقافية متجددة مع افتتاح سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين ورئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للآداب"، الذي يُقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقد استُهلت مراسم الافتتاح بأجواء تراثية أصيلة، حيث قدمت فرقة الشارقة الوطنية عروضاً فنية وشعبية استحضرت عبق الموروث الإماراتي، تلاها حفل رسمي أكد خلاله سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، على القيمة الجوهرية للمهرجان الذي يتخذ من شعار "مجتمعٌ تنسجه الحكايات" منطلقاً له.
وأوضح الكوس في كلمته أن الحدث يمثل منصة حيوية لإبراز دور الأدب كمرآة حضارية تعكس قيم المجتمع، مشدداً على التزام الجمعية تحت قيادة سمو الشيخة بدور القاسمي بتطوير بنية معرفية مستدامة والارتقاء بصناعة الكتاب كاستثمار طويل الأمد في بناء الأجيال وتغذية الفكر الإنساني.
ويعد المهرجان زواره ببرنامج حافل على مدار أيامه الخمسة، حيث يستضيف نخبة من الكتاب وقادة الفكر، ويضم معرضاً للكتاب يجمع 42 ناشراً إماراتياً تحت سقف واحد. وتتنوع الأجندة لتشمل 23 فعالية ثقافية وترفيهية وجلسات حوارية، إلى جانب 12 ورشة عمل متخصصة في فنون الخط والتصميم والحرف اليدوية والطهي. كما يخصص المهرجان ركناً يومياً للحكايات التفاعلية بالتعاون مع "سيدة الحكايات"، بينما توفر المتاجر الثمانية المشاركة فرصة لاقتناء منتجات تحمل بصمة علامات إماراتية عصرية مستوحاة من التراث، مما يجعل من المهرجان وجهة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه العائلي في قلب الشارقة.