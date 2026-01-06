بدور القاسمي تفتتح "مهرجان الشارقة للآداب" في دورته الثانية

ويعد المهرجان زواره ببرنامج حافل على مدار أيامه الخمسة، حيث يستضيف نخبة من الكتاب وقادة الفكر، ويضم معرضاً للكتاب يجمع 42 ناشراً إماراتياً تحت سقف واحد. وتتنوع الأجندة لتشمل 23 فعالية ثقافية وترفيهية وجلسات حوارية، إلى جانب 12 ورشة عمل متخصصة في فنون الخط والتصميم والحرف اليدوية والطهي. كما يخصص المهرجان ركناً يومياً للحكايات التفاعلية بالتعاون مع "سيدة الحكايات"، بينما توفر المتاجر الثمانية المشاركة فرصة لاقتناء منتجات تحمل بصمة علامات إماراتية عصرية مستوحاة من التراث، مما يجعل من المهرجان وجهة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه العائلي في قلب الشارقة.