بدقيقة صمت..الإمارات تحيي يوم الشهيد
التزمت دولة الإمارات الصمت اليوم، الأحد 30 نوفمبر، في تمام الساعة 11:30 صباحاً تكريماً لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة الوطن. وتم إنزال الأعلام على مستوى الدولة منذ الساعة 8 صباحاً، ثم رُفعت مرة أخرى بعد لحظة التأمل مصحوبة بالنشيد الوطني.
يوم الشهيد، الذي يُقام سنوياً في 30 نوفمبر، يكرم أبطال الإمارات والقيم التي دافعوا عنها بما في ذلك الواجب والولاء والانتماء. ويوافق هذا التاريخ ذكرى تضحية سالم سهيل بن خميس الدهماني، أول شهيد إماراتي، الذي استشهد دفاعاً عن سيادة الاتحاد في جزيرة طنب الكبرى عام 1971.
في رسالة بمناسبة هذا اليوم، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إن الوطن يكرم الشهداء الذين جسدوا أسمى معاني التضحية والشجاعة أثناء حماية أمن الإمارات وقيمها.
وأضاف أن ذكراهم تبقى مصدر فخر لعائلاتهم ولكل الإماراتيين، وأن أقوى طريقة لتكريمهم هي من خلال الوحدة والعمل المستمر من أجل تقدم البلاد واستقرارها.
كما شاركت وزارة الدفاع على منصة X أن يوم الشهيد هو عهد متجدد بالولاء والتقدير لأولئك الذين قدموا كل شيء في خدمة وطنهم. وتضمن فيديو نُشر بهذه المناسبة أبناء الشهداء، مسلطاً الضوء على الرعاية والدعم الذي تواصل القيادة تقديمه لعائلاتهم.
أشار أحد المشاركين إلى أن هذا اليوم يعزز الوحدة الوطنية في المجتمع ويذكّر بأن السلام والأمان الذي ننعم به اليوم هو نتيجة لتضحيات الشهداء.
أحد أبرز أماكن إحياء الذكرى هو واحة الكرامة في أبوظبي، وهو معلم يقع مقابل جامع الشيخ زايد الكبير مخصص لشهداء الإمارات. ويضم الموقع هياكل كبيرة تتكئ على بعضها البعض لتمثل الرابط بين قادة الوطن وشعبه، ويعد تذكاراً دائماً لتضحياتهم.
قال الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إن هذا اليوم يضمن بقاء شجاعتهم حية في ذاكرة الوطن حتى تظل الإمارات قوية ورايتها مرفوعة عالياً.