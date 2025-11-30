بدقيقة صمت..الإمارات تحيي يوم الشهيد

يوم الشهيد، الذي يُقام سنوياً في 30 نوفمبر، يكرم أبطال الإمارات والقيم التي دافعوا عنها بما في ذلك الواجب والولاء والانتماء. ويوافق هذا التاريخ ذكرى تضحية سالم سهيل بن خميس الدهماني، أول شهيد إماراتي، الذي استشهد دفاعاً عن سيادة الاتحاد في جزيرة طنب الكبرى عام 1971.