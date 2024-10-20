بدعم إماراتي: حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة تبدأ مرحلتها الثانية

انطلقت المرحلة الثانية من حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة ضد شلل الأطفال بدعم من الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهور الفيروس مجددا في القطاع وسط قتال عنيف بين إسرائيل وحماس.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت الإمارات حملة تطعيم طارئة في غزة لحماية أكثر من 640 ألف طفل من خطر الإصابة بشلل الأطفال. وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات من صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، الذي خصص خمسة ملايين دولار بعد تأكيد حالات إصابة بالفيروس في القطاع.