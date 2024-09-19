بدعم إماراتي ..الأمم المتحدة تعتمد قراراً فلسطينياً بإنهاء الاحتلال

كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل إذا كان هناك أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".