بدعم إماراتي ..الأمم المتحدة تعتمد قراراً فلسطينياً بإنهاء الاحتلال
رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي قدمته فلسطين، والذي شاركت في رعايته وصوتت لصالحه.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، قراراً فلسطينياً يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً. حصل القرار على 124 صوتاً لصالحه، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان إن حكم محكمة العدل الدولية "يؤكد بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي".
وأضاف البيان أن "الجمعية العامة رحبت بالرأي الاستشاري للمحكمة، وينبغي لهذا القرار أن يحدد خارطة الطريق للمضي قدماً. ونحن نحث مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة".
يأتي هذا القرار تأكيداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، الذي أفاد بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات غير قانوني ويجب الانسحاب منه. وقد دعت محكمة العدل الدولية إلى تنفيذ هذا الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، على الرغم من أن قرار الجمعية العامة يفرض مهلة نهائية مدتها 12 شهراً.
كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل إذا كان هناك أسباب معقولة للاشتباه في استخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يُعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.