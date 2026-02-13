بدرهمين فقط.. "يانصيب الإمارات" يفتح باب الحظ كل دقيقتين

كشف يانصيب الإمارات عن أحدث ألعابه عبر الإنترنت، "كويك5" Quick 5، مما يمنح اللاعبين فرصة للفوز بجوائز تغير حياتهم كل دقيقتين.

تبدأ التذاكر من درهمين، مع جوائز تصل إلى 550 ضعف مبلغ الدخول، مما يجعلها إضافة سريعة الوتيرة إلى محفظة اليانصيب المتنامية.