بدرهمين فقط.. "يانصيب الإمارات" يفتح باب الحظ كل دقيقتين

كشف يانصيب الإمارات عن أحدث ألعابه عبر الإنترنت، "كويك5" Quick 5، مما يمنح اللاعبين فرصة للفوز بجوائز تغير حياتهم كل دقيقتين.
تبدأ التذاكر من درهمين، مع جوائز تصل إلى 550 ضعف مبلغ الدخول، مما يجعلها إضافة سريعة الوتيرة إلى محفظة اليانصيب المتنامية.
في لعبة Quick 5، يتم اختيار خمسة أرقام عشوائياً من 1 إلى 11 في كل سحب. يمكن للاعبين الاختيار بين نوعين من اللعب:
أي ترتيب: طابق أرقامك بأي ترتيب.
ترتيب دقيق: اختر ما يصل إلى ثلاثة أرقام وطابقها بالترتيب الدقيق الذي تم سحبه.
يمكن للاعبين أيضاً الانضمام إلى جولات متعددة أو استخدام خيار الاختيار السهل، حيث يتم اختيار الأرقام تلقائياً.
تنضم Quick 5 إلى ألعاب يانصيب الإمارات الشهيرة الأخرى مثل Color Prediction، التي تتميز بسحوبات كل دقيقة وتذاكر تبدأ من 1 درهم.
تضمن جميع الألعاب، التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، النزاهة والشفافية للاعبين.