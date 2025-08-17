بدبلوم شرطة دبي ..ناجٍ من الاتجار بالبشر يحول محنته إلى رسالة حياة

تعرض "إس. جي"، وهو لاعب كرة قدم موهوب في بلده الأفريقي، للخداع من قبل رجل ادعى أنه وكيل كرة قدم. ووعده بإجراء تجربة أداء مع نادٍ في بلده الأصلي تمهيدًا للوصول إلى أوروبا، وأقنعه الوكيل بالدفع والسفر. ولكنه بدلاً من ذلك وجد نفسه محاصراً في شبكة للاتجار بالبشر.

تحوّل حلم الشاب في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا في أوروبا إلى كابوس. واليوم، وبعد سنوات من المعاناة، حوّل تجربته إلى رسالة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحصل على دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر من شرطة دبي.

بدأ الأمر عندما اقترب منه رجل يدّعي أنه وكيل رياضي بعرض بدا وكأنه فرصة ذهبية: عقد مع نادٍ في بلد أفريقي سيكون بمثابة بوابة له إلى كرة القدم الأوروبية. بابتهاج، جمع "إس. جي" مدخراته، وسافر عبر الصحاري، وانطلق لملاحقة حلمه. ولكن عندما وصل، أدرك أنه لا يوجد نادٍ. كان "الوكيل" المزعوم في الواقع جزءًا من عصابة للاتجار بالبشر.

يتذكر "إس. جي": "أجبروني على العمل لديهم تحت التهديد والضرب. كان عليّ حراسة ونقل النساء اللواتي كانوا يستغلونهن. حاولت الهرب مرة، لكنهم أمسكوني، واعتدوا علي بوحشية، وحذروني أنهم سيقتلونني إذا حاولت مرة أخرى".

بعد محاولة هروب ثانية، بمساعدة شخص تعاطف مع محنته، تمكن من الفرار والعودة إلى وطنه. شجعه صديق له في الإمارات لاحقًا على الانتقال إلى دبي، حيث حصل على وظيفة في شركة أمن خاصة في مطار.

لم يكن شعوره بالأمان نفسيًا وعقليًا واجتماعيًا نهاية قصته. فقد رشحه صاحب عمله الجديد للحصول على دبلوم أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر، وهو برنامج أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

على الرغم من ماضيه المؤلم، أكمل "إس. جي" الدورة وقدم ورقة بحثية حول إجراءات مراقبة الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر. وشملت توصياته تدريبًا متخصصًا لضباط مراقبة الحدود، وتحسين التعاون بين الوكالات، وحملات توعية عامة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكد على أهمية إنشاء آليات لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة وجود تدابير فعالة لمراقبة الحدود، بما في ذلك تكنولوجيا القياسات الحيوية، والتقييمات الشاملة للمخاطر، وتحديد السمات، والتعاون بين مختلف الوكالات والمنظمات.

وقال: "أعطاني الدبلوم فرصة لتعميق فهمي لهذه الجريمة ومشاركة المعرفة مع زملائي في قطاع الأمن الخاص. المعرفة والوعي هما أفضل التدابير الوقائية. يمكنهما إنقاذ الأرواح من خلال مساعدتنا على التعرف على العلامات وحماية الضحايا المحتملين."

اتخذت الإمارات خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر. في عام 2023، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على القانون، لتوسيع الخدمات المقدمة للضحايا مثل الدعم التعليمي والعودة الآمنة إلى بلدانهم. كما شددت التشريعات العقوبات، وجرمت التحريض على ارتكاب الاتجار وزادت من العقوبات على الجناة.

وفقًا لحكومة الإمارات، فإن مكافحة الاتجار بالبشر هي جزء من خطة عمل شاملة تركز على الوقاية، وملاحقة المتاجرين، وحماية الناجين، وتعزيز التعاون الدولي. وتحتفظ الدولة بشبكة من الملاجئ، وتزيد من الوعي بالجريمة، وتفرض عقوبات، بما في ذلك غرامة لا تقل عن 100,000 درهم وخمس سنوات على الأقل في السجن للمجرمين.