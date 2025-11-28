الإمارات

بدأ استقبال طلبات التجنيد للمواطنين في مختلف إمارات الدولة

وزارة الدفاع تعلن متطلبات التسجيل وتحدد مواعيد ومواقع استقبال الطلبات في مختلف الإمارات
الصورة لأغراض توضيحية. الصورة: وام

الصورة لأغراض توضيحية. الصورة: وام

طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

أعلنت قيادة الحرس الرئاسي أنها بدأت باستقبال طلبات التجنيد العسكري، مما يتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة الانضمام إلى واحدة من القوات النخبوية في الدولة.

وفيما يلي معايير الأهلية كما أعلنتها وزارة الدفاع في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المتطلبات:

  1. يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

  2. يجب أن يتراوح عمره بين 18 و30 عامًا.

  3. يجب أن يكون لائقًا طبيًا.

  4. يجب ألا يقل طوله عن 160 سم.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب

نشرت وزارة الدفاع أيضًا أرقام التواصل التالية للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات:

  • الفجيرة (القرية التراثية): 026187885 / 0508073062

  • أبوظبي: 044026055

  • العين: 037121741

  • دبي: 0508073950

  • الشارقة: 072071515

  • رأس الخيمة: 026187885

  • أم القيوين: 0508073950

يمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق التقديم من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً. وفيما يلي مواقع وتواريخ التسجيل:

  • معرض رأس الخيمة: 29 نوفمبر – 30 نوفمبر 2025

  • الواجهة البحرية في أم القيوين: 1 ديسمبر – 2 ديسمبر 2025

  • مهرجان الشيخ زايد / الوثبة في أبوظبي: 2 ديسمبر – 3 ديسمبر 2025

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com