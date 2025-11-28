بدأ استقبال طلبات التجنيد للمواطنين في مختلف إمارات الدولة

أعلنت قيادة الحرس الرئاسي أنها بدأت باستقبال طلبات التجنيد العسكري، مما يتيح لمواطني دولة الإمارات فرصة الانضمام إلى واحدة من القوات النخبوية في الدولة.
وفيما يلي معايير الأهلية كما أعلنتها وزارة الدفاع في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المتطلبات:
يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب أن يتراوح عمره بين 18 و30 عامًا.
يجب أن يكون لائقًا طبيًا.
يجب ألا يقل طوله عن 160 سم.
نشرت وزارة الدفاع أيضًا أرقام التواصل التالية للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات:
الفجيرة (القرية التراثية): 026187885 / 0508073062
أبوظبي: 044026055
العين: 037121741
دبي: 0508073950
الشارقة: 072071515
رأس الخيمة: 026187885
أم القيوين: 0508073950
يمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق التقديم من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً. وفيما يلي مواقع وتواريخ التسجيل:
معرض رأس الخيمة: 29 نوفمبر – 30 نوفمبر 2025
الواجهة البحرية في أم القيوين: 1 ديسمبر – 2 ديسمبر 2025
مهرجان الشيخ زايد / الوثبة في أبوظبي: 2 ديسمبر – 3 ديسمبر 2025