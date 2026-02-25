بدء نظام المواقف المدفوعة في واحة دبي للسيليكون

هذه منطقة مواقف مدفوعة بدون تذاكر

لوحة ترخيص مركبتك هي بمثابة سجل وقوف السيارات الرقمي الخاص بك.

تُفرض رسوم وقوف السيارات بالساعة أو جزء منها، كما هو موضح على لافتات الأعمدة في الموقع، ما لم يتم تحديثها بخلاف ذلك.

تُطبق رسوم وقوف السيارات من الاثنين إلى السبت، باستثناء العطلات الرسمية.

طريقة الدفع الافتراضية هي حساب سالك الخاص بالمركبة، ما لم يتم بدء الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة بنجاح.

تخضع مدفوعات سالك لشروط وأحكام سالك، والمتاحة على www.salik.ae

يجب على المركبات التي ليس لديها حساب سالك أو التي لديها رصيد سالك غير كافٍ إتمام الدفع عبر مواقف الرسائل النصية القصيرة (قد تُطبق رسوم).

قد يؤدي عدم دفع رسوم وقوف السيارات المطبقة إلى إجراءات إنفاذ، بما في ذلك الغرامات أو الإدراج في القائمة السوداء أو الإجراءات القانونية من قبل السلطة المختصة.

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتخضع أي نزاعات لاختصاص محاكم دبي.