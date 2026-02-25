بدء نظام المواقف المدفوعة في واحة دبي للسيليكون

سيتم قريباً إطلاق خدمة مواقف السيارات في الشارع في المنطقة أ بواحة دبي للسيليكون. أعلنت باركونيك أن التنظيم قادم قريباً وأن المواقف المدفوعة ستطبق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الأحد والعطلات الرسمية.
بينما لم يتم الإعلان عن تاريخ التفعيل الرسمي بعد، تُظهر البيانات على موقع باركونيك الأسعار الحالية للمواقف على النحو التالي:
4 دراهم للساعة أو جزء منها، من 8 صباحاً إلى 4 مساءً
6 دراهم للساعة أو جزء منها، من 4 مساءً إلى 8 مساءً
4 دراهم للساعة أو جزء منها من 8 صباحاً إلى منتصف الليل.
تطبق رسوم المواقف على جميع المركبات، بما في ذلك مركبات أصحاب الهمم.
يمكن للمقيمين استخدام الخيارات التالية للدفع مقابل المواقف:
مواقف الرسائل النصية القصيرة (SMS Parking): يجب على السائقين اتباع تعليمات مواقف الرسائل النصية القصيرة المعروضة على اللافتات في الموقع لبدء جلسة ركن سياراتهم.
الدفع التلقائي عبر سالك: إذا لم يتم بدء الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة، فسيتم خصم رسوم المواقف تلقائياً من حساب سالك الخاص بالمركبة عند الخروج، وفقاً لشروط وأحكام سالك.
الدفع النقدي، آلات المواقف، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR) غير متوفرة في هذا الموقع.
ما تحتاج لمعرفته
يجب على المقيمين والزوار الذين يصلون إلى أو يستخدمون مواقف باركونيك في الشارع بواحة دبي للسيليكون الالتزام بما يلي:
هذه منطقة مواقف مدفوعة بدون تذاكر
لوحة ترخيص مركبتك هي بمثابة سجل وقوف السيارات الرقمي الخاص بك.
تُفرض رسوم وقوف السيارات بالساعة أو جزء منها، كما هو موضح على لافتات الأعمدة في الموقع، ما لم يتم تحديثها بخلاف ذلك.
تُطبق رسوم وقوف السيارات من الاثنين إلى السبت، باستثناء العطلات الرسمية.
طريقة الدفع الافتراضية هي حساب سالك الخاص بالمركبة، ما لم يتم بدء الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة بنجاح.
تخضع مدفوعات سالك لشروط وأحكام سالك، والمتاحة على www.salik.ae
يجب على المركبات التي ليس لديها حساب سالك أو التي لديها رصيد سالك غير كافٍ إتمام الدفع عبر مواقف الرسائل النصية القصيرة (قد تُطبق رسوم).
قد يؤدي عدم دفع رسوم وقوف السيارات المطبقة إلى إجراءات إنفاذ، بما في ذلك الغرامات أو الإدراج في القائمة السوداء أو الإجراءات القانونية من قبل السلطة المختصة.
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتخضع أي نزاعات لاختصاص محاكم دبي.
تحتفظ باركونيك بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام أو تعديل رسوم وقوف السيارات في أي وقت، مع أو بدون إشعار مسبق.