بدء تطبيق غرامات تسجيل الحيوانات الأليفة في أبوظبي

مع استعداد أبوظبي لبدء فرض غرامات تصل إلى 1,000 درهم على الفشل في تسجيل القطط والكلاب عبر تطبيق "تم" (TAMM) اعتباراً من 3 فبراير، أعرب أصحاب الحيوانات الأليفة في العاصمة عن مزيج من الدعم والارتباك والتشكيك حول كيفية تطبيق القاعدة الجديدة من الناحية العملية.
بالنسبة لبعض السكان، تُعد هذه الخطوة خطوة مرحب بها نحو مزيد من المساءلة ورفق بالحيوان.
وقالت كارولين هول، وهي إدارية تبلغ من العمر 31 عاماً في جامعة نيويورك أبوظبي، إن تسجيل كلبها الذي تم إنقاذه كان أمراً بسيطاً وتأخر كثيراً. وقالت: "لقد وجدنا كلبنا، هوفر، في موقع بناء في منطقة صناعية نائية بأبوظبي. كان واحداً من جراء ضالة — كان عمره ستة أسابيع فقط ويزن أقل من أربعة كيلوغرامات عندما أحضرناه إلى المنزل".
وأضافت: "بعد مرور ست سنوات، وخوض عدد لا يحصى من النزهات وتقديم آلاف المكافآت، أصبح هوفر كلباً سعيداً وبصحة جيدة، وهو العضو الأكثر تميزاً في عائلتنا". وقالت هول إن عملية التسجيل عبر "تم" كانت بسيطة بمساعدة عيادتها البيطرية، "لقد ملأنا فقط نموذجاً قصيراً وشاركنا بطاقة الهوية الإماراتية ووثائق ’توثيق‘، وكان هذا كل شيء".
وتابعت هول: "بصفتي أماً فخورة لكلب تم إنقاذه، فإن هذه المبادرة قريبة جداً من قلبي. إن تسجيل الحيوانات يعزز شيئاً أؤمن به بشدة — وهو أنه عندما تتبنى حيواناً أليفاً، فإنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاهيته. على المدى الطويل، يمكن لهذا النوع من التنظيم أن يساعد في تقليل التخلي عن الحيوانات الأليفة ومنح الحيوانات الحماية التي تستحقها".
ومع ذلك، شكك أصحاب حيوانات أليفة آخرون في كيفية تنفيذ القاعدة. وقال عبد الله، وهو لاعب ألعاب فيديو يبلغ من العمر 34 عاماً ويمتلك كلبه منذ ما يقرب من 13 عاماً، إنه غير متأكد من كيفية تحديد السلطات للحيوانات الأليفة غير المسجلة داخل المنازل.
وقال: "بصراحة، ليس لدي الكثير لأقوله. لست متأكداً حقاً من كيفية فرض ذلك على كل من لديه حيوان أليف في منزله كيف سيعرفون؟". وأضاف: "إذا نجح الأمر، آمل أن يعني ذلك عدداً أقل من الحيوانات الأليفة المهجورة". وذكر عبد الله أن كلبه ليس مسجلاً بعد ولكنه يخطط لإكمال العملية هذا الأسبوع.
كما كان الارتباك شائعاً بين بعض السكان الذين قالوا إنهم لم يكونوا على دراية باللائحة على الإطلاق. وقالت سوزان، وهي مقيمة في أبوظبي تمتلك قطتين وفضلت عدم ذكر اسمها الحقيقي، إنها تسمع عن هذا المتطلب لأول مرة: "ماذا؟ لم أسمع بهذا القانون من قبل؟".
وعلى الرغم من أن قطتيها مزودتان بـ "ميكروتشيب" بالفعل، إلا أنها لم تكن مقتنعة تماماً بالتسجيل الإضافي، وقالت: "يمكنهم بالفعل تحديد المالكين عن طريق مسح الرقاقة، ولكن في بعض الأحيان يهرب المالكون"، مضيفة أنها غير متأكدة من كيفية تحديد السلطات للمالكين الذين يفشلون في التسجيل.
ويعتقد بعض السكان أن القاعدة يمكن أن تحسن النظافة العامة والملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكلاب. وقال مصعب عمر، وهو مدرب لياقة بدنية يمارس الجري بانتظام في شاطئ الراحة، إنه يؤيد التنظيم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما وصفه بالإهمال الواسع النطاق من قبل بعض أصحاب الكلاب.
وقال: "خاصة بالنسبة للكلاب، فهم دائماً ما يتغوطون في الشوارع ومعظم أصحاب الكلاب لا ينظفون خلف كلابهم. إنه أمر مثير للسخرية. كلما ركضت، أرى الكثير من الفضلات في الشارع". ويعتقد عمر أن التسجيل قد يجعل المالكين أكثر مسؤولية: "تطبيق هذه القاعدة يعني ربما يكون الناس أكثر مسؤولية تجاه كلابهم".
وقال أيضاً إن ربط الحيوانات الأليفة بأصحابها المسجلين قد يساعد في ردع التخلي عنها: "هذا أمر جيد أيضاً"، في إشارة إلى الغرامات، "إذا كنت ستدفع، فلن تتخلى عن حيوانك الأليف".
وقالت سلطات أبوظبي إن تسجيل الحيوانات الأليفة إلزامي للقطط والكلاب، وإن التنفيذ سيكون مرتبطاً بالحصول على الخدمات البيطرية، من بين إجراءات أخرى، حيث تكثف الإمارة جهودها لتنظيم ملكية الحيوانات الأليفة وتحسين الرفق بالحيوان.
ومع حلول الموعد النهائي، تشير ردود فعل أصحاب الحيوانات الأليفة إلى أنه بينما يدعم الكثيرون الهدف من القاعدة، فإن التواصل الواضح وتفاصيل التنفيذ قد تكون مفتاحاً لضمان الامتثال الواسع النطاق.