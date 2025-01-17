بدء تطبيق رسوم سالك الجديدة يوم 31 يناير

أعلنت شركة سالك، الجمعة، أن تطبيق تسعيرة التعرفة المرورية المتغيرة في دبي سيبدأ في 31 يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وتبلغ رسوم المرور خلال أيام الأسبوع 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). وفي غير ساعات الذروة، بين 10 صباحاً و4 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحاً، تبلغ رسوم المرور 4 دراهم. وفي أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، تبلغ رسوم المرور 4 دراهم طوال اليوم ومجاناً من 1 صباحاً إلى 6 صباحاً.