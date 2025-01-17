بدء تطبيق رسوم سالك الجديدة يوم 31 يناير
أعلنت شركة سالك، الجمعة، أن تطبيق تسعيرة التعرفة المرورية المتغيرة في دبي سيبدأ في 31 يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
وتبلغ رسوم المرور خلال أيام الأسبوع 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). وفي غير ساعات الذروة، بين 10 صباحاً و4 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحاً، تبلغ رسوم المرور 4 دراهم. وفي أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، تبلغ رسوم المرور 4 دراهم طوال اليوم ومجاناً من 1 صباحاً إلى 6 صباحاً.
الأسعار المذكورة أعلاه تنطبق على جميع أيام السنة، باستثناء شهر رمضان.
أوقات التسعير المتغيرة هي:
ومن المقرر أن يتم تطبيق سياسة التعرفة المتغيرة لمواقف السيارات بحلول نهاية مارس 2025، حيث تحدد السياسة رسوم المواقف بواقع 6 دراهم للساعة الواحدة لمواقف السيارات المميزة و4 دراهم للساعة لمواقف السيارات العامة الأخرى المدفوعة خلال ساعات الذروة الصباحية (من 8 صباحاً إلى 10 صباحاً) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). وستظل التعرفة دون تغيير خلال ساعات الذروة من 10 صباحاً إلى 4 مساءً ومن 8 مساءً إلى 10 مساءً. وستكون مواقف السيارات مجانية ليلاً من 10 مساءً إلى 8 صباحاً وطوال أيام الأحد.
وتتضمن سياسة تسعير الازدحام في مناطق الفعاليات فرض رسوم قدرها 25 درهماً إماراتياً في الساعة على مواقف السيارات العامة المدفوعة بالقرب من مناطق الفعاليات. وسيتم تطبيق هذه السياسة مبدئياً حول مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى، بدءاً من فبراير 2025.