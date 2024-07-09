بدء أعمال صيانة المدرج الشمالي في مطار زايد الدولي

أعلنت السلطات في أبوظبي اليوم عن بدء العمل في المدرج الشمالي لمطار زايد الدولي، ويأتي مشروع الترميم ضمن حملة بناء مطارات أفضل، وفقاً لمنشور على منصة X.

وسيستمر العمل بتوجيهات الهيئة العامة للطيران المدني حتى يصبح المشروع جاهزاً للموافقة النهائية وبدء التشغيل.

وبحسب الهيئة، يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الحركة الجوية وتعزيز القدرات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتماشياً مع هدف تعزيز الكفاءة للعملاء، أعلن المطار مؤخراً عن تخفيض أسعار مواقف السيارات خلال فصل الصيف لأولئك الذين يرغبون في ترك سياراتهم لبضعة أيام.

وتقع مواقف السيارات على بعد دقيقتين فقط من صالة المغادرة. وقال المطار أنّ المواعيد – المتوفرة حتى 31 أغسطس – يجب حجزها مسبقاً عبر الإنترنت.

كما يوفر المطار مرافق تخزين للمسافري العابرين. ويمكن لأولئك الذين يتوقفون في دولة الإمارات في رحلات طويلة المدى إلى وجهة أخرى، ويرغبون في استكشاف الدولة دون حمل حقائب السفر، الاستفادة من هذه التسهيلات.