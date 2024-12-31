بث مباشر: ألعاب نارية وطائرات مسيرة تضيء سماء الإمارات في رأس السنة 2025

لا تفوت أي لحظة بينما نغطي الحدث في مهرجان الشيخ زايد، وكورنيش أبوظبي، وبرج خليفة، ووسط مدينة دبي، والقرية العالمية، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة المرجان. كما لدينا صحفيان سينضمان إلى المحتفلين للترحيب بعام 2025 في وسط الصحراء وعلى متن يخت يتجول في مياه دبي.