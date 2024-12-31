بث مباشر: ألعاب نارية وطائرات مسيرة تضيء سماء الإمارات في رأس السنة 2025
ستطلق الألعاب النارية من أكثر من 60 موقعاً في جميع الإمارات السبع، وأكثر من 10 آلاف طائرة بدون طيار، ومئات العروض في الدقائق الأولى من العام الجديد 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ستدخل الإمارات عام 2025 بأناقة سواء كان عرض الألعاب النارية المستمر لمدة 53 دقيقة في أبوظبي، أو الألعاب النارية الجوية في دبي التي تستمر 45 دقيقة، أو أطول عرض بالليزر والطائرات المسيرة في رأس الخيمة.
وبتواجد المراسلون والصحفيون المتخصصون في الوسائط المتعددة في مناطق الاحتفال الرئيسية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، ستقوم صحيفة الخليج تايمز بتغطية احتفالات رأس السنة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الهواء مباشرة أثناء حدوثها.
لا تفوت أي لحظة بينما نغطي الحدث في مهرجان الشيخ زايد، وكورنيش أبوظبي، وبرج خليفة، ووسط مدينة دبي، والقرية العالمية، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة المرجان. كما لدينا صحفيان سينضمان إلى المحتفلين للترحيب بعام 2025 في وسط الصحراء وعلى متن يخت يتجول في مياه دبي.
وهنا أحدث الأخبار:
3 مساءً: ما زلت غير قادر على تحديد مكان الاحتفال؟
إذا كنت لا تزال في المنزل، وغير متأكد من المكان الذي ستذهب إليه لمشاهدة الألعاب النارية، فتفضل بإلقاء نظرة على قائمتنا الكاملة للمواقع التي ستستضيف عروض الألعاب النارية الليلة.
وستضيء 23 نقطة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة وعجمان السماء، ولكن العشرات من الأماكن الأخرى، بما في ذلك الفنادق والمجتمعات المحلية، ستشهد عروضها الخاصة.
انظر إلى القائمة، ومن يدري، ربما لا يتعين عليك القيادة بعيداً للاحتفال بالعام الجديد بكل أناقة.