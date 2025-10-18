بثلاث كلى فقط.. رياضيون يثبتون أن التبرع لا يحدّ من القوة في ترياثلون الممزر

سيكون سباق الترياثلون في الممزر بدبي عرضاً حياً لما يمكن أن يحققه التبرع بالأعضاء، إذ ينضم ثلاثة رجال في سباق تتابع جماعي للتوعية بأن الحياة بعد التبرع بالكلية يمكن أن تكون ليست صحية فحسب، بل مليئة بالنشاط الرياضي أيضاً.
أطلق الثلاثة على أنفسهم اسم “فريق الفاصوليا الثلاثة” — في إشارة طريفة إلى “الفاصوليا الكلوية” — وهم: المقيم البريطاني في دبي جوردان بيكرستاف، والأمريكي دوغ كاتشينز، والسعودي وليد العتيبي، وجميعهم أعضاء في المجموعة العالمية “رياضيّو متبرعي الكلى (KDA)”.
تجمع هذه المجموعة متبرعين بالأعضاء حول العالم، ممن يواصلون التنافس والجري وركوب الدراجات بعد جراحاتهم التي غيّرت حياتهم. ورغم تبادلهم مئات الرسائل في مجموعة واتساب، إلا أن يوم الأحد سيكون أول لقاء شخصي يجمعهم.
يقول بيكرستاف ضاحكًا: "نحن فريقٌ بثلاثة أشخاص وثلاث كلى فقط، وليست ستة. لكن في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بالاستمتاع، وتجاوز الحدود معًا، وإثبات أن التبرع لا يعيق المرء."
بالنسبة لجوردان بيكرستاف البالغ من العمر 31 عاماً، فسيكون هذا أول سباق “ترياثلون” له على الإطلاق. وهو عاشق لرياضات السيارات والأنشطة الخارجية، وسيتولى مرحلة ركوب الدراجة لمسافة 40 كيلومتراً. بدأت رحلته نحو خط البداية قبل أقل من عامين داخل غرفة عمليات في المستشفى. ففي ديسمبر 2023، تبرع بيكرستاف بإحدى كليتيه لخطيبته (التي أصبحت الآن زوجته)، كايتي، التي كانت تعاني من النوع الأول من السكري منذ طفولتها وتعرّضت فجأة للفشل الكلوي في مرحلته الخامسة.
كانت كفاءة كليتيها لا تتجاوز 7%، وأخبرونا بأنها تحتاج إلى زراعة كلية فوراً”، يتذكر بيكرستاف. “في ذلك الوقت، لم تكن القوانين في الإمارات تسمح بالتبرع الحي إلا من الأقارب أو الأزواج بعد مرور عامين على الزواج — ولم نكن متزوجين بعد.” لاحقاً، صدر تعديل في القوانين يسمح بالتبرع الحي بين غير الأقارب بموافقة الجهات الصحية، فشرع الثنائي في الإجراءات بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مركز زراعة الأعضاء الإقليمي في الدولة.
يقول بيكرستاف: "قيل لنا إن عمليتنا كانت أول عملية تبرع حي من شخص غير قريب يتم إكمالها من خلال الإجراء القانوني الجديد في الإمارات". ومنذ الجراحة، يقول إنه أصبح "أكثر صحة ولياقة من أي وقت مضى". "هناك اعتقاد خاطئ بأن التبرع بعضو يجعلك ضعيفاً أو مريضاً. تجربتي كانت عكس ذلك تماماً. أنا الآن أكثر نشاطاً بمرتين إلى ثلاث مرات مما كنت عليه قبل أن أتبرع."
أما دوغ كاتشينز، فقد مضى أكثر من عقدين على تبرعه الحي. ويشغل حالياً منصب مدير الجوائز العالمية في جامعة نيويورك أبوظبي. تبرع بكليته اليسرى عام 2002 لصديقة من أيام المدرسة تدعى شيريل. “كانت مريضة بشدة وتحتاج إلى زراعة كلية. أجريت الكثير من الأبحاث وتعلمت أنه بالإمكان عيش حياة كاملة وصحية بعدها”، يقول. “لقد منحني ذلك أيضاً فوائد نفسية كبيرة، فالشعور بأنك ساعدت إنساناً آخر لا يُقدّر بثمن.”
خاض كاتشينز من قبل سباقي “آيرونمان” كاملين، وهو أطول وأصعب أنواع الترياثلون، والذي يتضمن سباحة لمسافة 3.8 كلم، وركوب دراجة لمسافة 180 كلم، وجري لمسافة 42 كلم. وسيشارك هذا الأسبوع في مرحلة السباحة ضمن فريق “الفاصوليا الثلاثة”، وهي المرة الأولى له في سباق تتابع. يقول: “قررنا المشاركة معاً من أجل نشر الوعي وإثبات أن المتبرعين بالكلى يستطيعون أن يعيشوا حياة مليئة بالإنجازات”.
ينضم إليهما في فريق "الفاصولياء الثلاثة" وليد العتيبي، المقيم في أبوظبي والبالغ من العمر 42 عاماً، والذي تبرع بكِلية لأخته في يونيو 2021. بالنسبة للعتيبي، أثارت هذه التجربة دافعاً لتجاوز حدوده – حرفياً. يقول: "أعتبرها واحدة من أفضل الأشياء، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، التي قمت بها في حياتي. منذ ذلك الحين، شاركت في ثلاثة ماراثونات أدنوك، وأكثر من 15 سباق نصف ماراثون، بالإضافة إلى سباقات سبارتان وسباقات 5 كيلومترات و 10 كيلومترات."
سيتولى العتيبي مرحلة الجري في الممزر نهاية هذا الأسبوع. يضحك قائلاً: "10 كيلومترات هو سباق بسيط. لذلك، لا توجد خطة تدريب خاصة هذه المرة – مجرد الاستمتاع بها."
التقى العتيبي بزميله في الفريق دوغ كوتشينز لأول مرة في نصف ماراثون رأس الخيمة قبل عامين. تواصلا عبر تطبيق اللياقة البدنية Strava، وقدمه كوتشينز لاحقاً إلى بيكرستاف من خلال مجتمع KDA. يقول العتيبي: "فكرنا، لماذا لا نشكل فريقاً من متبرعي الكلى؟ إنه شيء ذو مغزى لنقوم به معاً."
بالنسبة للرجال الثلاثة، لا يتعلق ترياثلون الممزر بالميداليات أو أوقات الانتهاء. إنه يتعلق بالظهور – إثبات أن الحياة بكِلية واحدة لا يزال بإمكانها أن تكون حياة قوة وصحة وهدف. يقول بيكرستاف: "في نهاية المطاف، التبرع بالأعضاء يحتاج إلى الوعي. هناك الكثير من الناس في حاجة إلى أعضاء – والكثيرون ممن يمكنهم إنقاذهم، لو أنهم فقط عرفوا مدى إمكانية ذلك."
بينما يستعدون للقاء عند شروق الشمس في يوم السباق، فإن رسالتهم بسيطة: كل قصة متبرع هي أيضاً قصة حياة – تتضاعف. يقول بيكرستاف بهدوء: "لا توجد هدية أفضل من أن تكون قادراً على إعادة الحياة لشخص ما. إنه شعور سأعتز به لبقية حياتي."