بثلاث كلى فقط.. رياضيون يثبتون أن التبرع لا يحدّ من القوة في ترياثلون الممزر

ينضم إليهما في فريق "الفاصولياء الثلاثة" وليد العتيبي، المقيم في أبوظبي والبالغ من العمر 42 عاماً، والذي تبرع بكِلية لأخته في يونيو 2021. بالنسبة للعتيبي، أثارت هذه التجربة دافعاً لتجاوز حدوده – حرفياً. يقول: "أعتبرها واحدة من أفضل الأشياء، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، التي قمت بها في حياتي. منذ ذلك الحين، شاركت في ثلاثة ماراثونات أدنوك، وأكثر من 15 سباق نصف ماراثون، بالإضافة إلى سباقات سبارتان وسباقات 5 كيلومترات و 10 كيلومترات."