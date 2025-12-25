"بتواضع القائد".. ولي عهد رأس الخيمة يشارك في تسوية أراضي المواطنين

انتشر مقطع فيديو يظهر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وهو يقود جرافة بنفسه لمساعدة السكان في أعمال تسوية الأراضي، مما أثار إشادة واسعة النطاق بأسلوب قيادته الميداني وتواصله الوثيق مع المجتمع.
تم تسجيل اللقطات أثناء تجهيز وتسوية مناطق سكنية جديدة في رأس الخيمة، حيث شوهد الشيخ محمد يشارك في العمل الميداني للمساعدة في تسهيل عمليات التطوير للمواطنين.
وقد اعتُبرت هذه اللفتة على نطاق واسع انعكاساً لطبيعته المتواضعة والتزامه القوي بدعم السكان بما يتجاوز الواجبات الرسمية.
أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بهذا التصرف على نطاق واسع، واصفين إياه بأنه مثال قوي للقيادة القريبة من الناس. وفي تعليق على "تيك توك"، أشار أحد المستخدمين إلى أن سموه معروف بجولاته الميدانية المنتظمة لتفقد مشاريع البنية التحتية والإسكان في أنحاء الإمارة، فضلاً عن تفانيه في ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطنين، مضيفاً أن مثل هذه اللحظات غالباً ما يتم تداولها كدليل على تواضع الحكام وقربهم من الشعب.
وعلى "إنستغرام"، ردد مستخدم آخر هذا الشعور، واصفاً القيادة بأنها "نعمة نشكر الله عليها"، ومعرباً عن تقديره للدولة وقادتها لجهودهم المستمرة في خدمة ودعم المجتمع.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وبعد هطول أمطار غزيرة على دولة الإمارات، قام اسموه بجولة في وادي كوب والعيم ضمن زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة أحوال السكان وتقييم مستوى الخدمات المقدمة. وخلال الجولة، التقى بالأهالي ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واطمأن على أحوالهم.
واستمع ولي عهد رأس الخيمة إلى احتياجات السكان في مجموعة من القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكداً التزام القيادة بالحفاظ على التواصل المباشر مع المواطنين. وشدد سموه على أهمية تحسين جودة الحياة وضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع مناطق الإمارة، وخاصة في المناطق المطورة حديثاً والبعيدة.
وقد لاقى حضوره الملموس على أرض الواقع، سواء من خلال الجولات التفقدية أو المساعدة الشخصية في أعمال التطوير، صدى قوياً لدى الجمهور، مما يعزز نهجاً قيادياً يرتكز على سهولة الوصول والاستجابة والشراكة المجتمعية.