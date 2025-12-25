"بتواضع القائد".. ولي عهد رأس الخيمة يشارك في تسوية أراضي المواطنين

أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بهذا التصرف على نطاق واسع، واصفين إياه بأنه مثال قوي للقيادة القريبة من الناس. وفي تعليق على "تيك توك"، أشار أحد المستخدمين إلى أن سموه معروف بجولاته الميدانية المنتظمة لتفقد مشاريع البنية التحتية والإسكان في أنحاء الإمارة، فضلاً عن تفانيه في ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطنين، مضيفاً أن مثل هذه اللحظات غالباً ما يتم تداولها كدليل على تواضع الحكام وقربهم من الشعب.