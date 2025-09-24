بتقنية المستقبل: الذكاء الاصطناعي يغير قواعد التوظيف في دبي

في ظل الإقبال الهائل على معرض "رؤى للوظائف"، الذي يستقطب آلاف الباحثين عن عمل على مدار ثلاثة أيام، أصبح من الصعب على الشركات اختيار المرشحين الأنسب وإجراء المقابلات في الحال. دفع هذا التحدي بعض الشركات إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية الاختيار.

أوضحت علياء يوسف من شركة "e&" كيفية معالجة طلبات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي: "يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر جهاز آيباد مخصص. يتم إدخال بياناتهم وسيرهم الذاتية، ويتم فتح فرصة عمل واحدة لكل متقدم".

يلي ذلك إجراء عملية مطابقة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم النظام بتحليل البيانات المجمعة لمطابقة المتقدمين مع الوظائف الأكثر ملاءمة في الشركة. يأخذ النظام في الاعتبار عدة عوامل، منها التخصص، وتاريخ التخرج، ونوع الشهادة (ثانوية عامة، بكالوريوس، ماجستير)، وخبرة المتقدم، بالإضافة إلى مجالاته المهنية.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم إجراء تقييم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد مدى ملاءمة المتقدم للخبرة والمهارات المطلوبة. وتضيف علياء: "إذا اجتاز المتقدم التقييم، يتم إجراء مقابلة فورية في المعرض مع مديري التوظيف".

لا تتم عملية التوظيف بشكل فوري في المعرض، ولكن "e&" تعمل على تسريع العملية والإجراءات اللاحقة، بالإضافة إلى توفير فرص للمتابعة بعد انتهاء المعرض.

كما لاحظت صحيفة "خليج تايمز" استخدام الذكاء الاصطناعي في منصة "e&" بأشكال مختلفة، بما في ذلك أنابيب الهولوجرام التي تعرض معلومات رقمية عن الأقسام المختلفة في المؤسسة، بالإضافة إلى كشك تصوير بالذكاء الاصطناعي يحول صور الزوار إلى رسوم كرتونية مع إمكانية طباعتها. كما يوجد روبوت باريستا يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحضير القهوة والآيس كريم للزوار بناءً على حالتهم المزاجية وتفضيلاتهم.

مقابلات مع "أفاتار" يعمل بالذكاء الاصطناعي

قالت منال مطر، رئيسة (بالإنابة) قسم تجربة الموظفين والرقمنة في الموارد البشرية بشركة "دو" (du): "للمرة الأولى هذا العام، تستخدم الشركة نظام 'أفاتار الذكاء الاصطناعي' لإجراء مقابلات أولية للخريجين الجدد".

وتوضح منال أن المتقدمين يمكنهم مسح رمز QR للوصول إلى الوظائف المتاحة للخريجين الجدد، ثم إجراء مقابلة مع شخصية افتراضية (أفاتار). تستمر المقابلة من 5 إلى 15 دقيقة، وتركز على سلوك المتقدم وأسلوب تفاعله وشخصيته العامة. وتضيف: "إنه نظام سهل الاستخدام للغاية".

ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتقديم درجات وتوصيات لمطابقة المتقدمين مع مختلف الأدوار. "يتم تسجيل المقابلات لمراجعتها من قبل قسم التوظيف، ويتم دعوة المرشحين المناسبين للجولة الثانية من المقابلات."