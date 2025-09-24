بتقنية المستقبل: الذكاء الاصطناعي يغير قواعد التوظيف في دبي

في ظل الإقبال الهائل على معرض "رؤى للوظائف"، الذي يستقطب آلاف الباحثين عن عمل على مدار ثلاثة أيام، أصبح من الصعب على الشركات اختيار المرشحين الأنسب وإجراء المقابلات في الحال. دفع هذا التحدي بعض الشركات إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية الاختيار.
أوضحت علياء يوسف من شركة "e&" كيفية معالجة طلبات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي: "يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر جهاز آيباد مخصص. يتم إدخال بياناتهم وسيرهم الذاتية، ويتم فتح فرصة عمل واحدة لكل متقدم".
يلي ذلك إجراء عملية مطابقة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقوم النظام بتحليل البيانات المجمعة لمطابقة المتقدمين مع الوظائف الأكثر ملاءمة في الشركة. يأخذ النظام في الاعتبار عدة عوامل، منها التخصص، وتاريخ التخرج، ونوع الشهادة (ثانوية عامة، بكالوريوس، ماجستير)، وخبرة المتقدم، بالإضافة إلى مجالاته المهنية.
بعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم إجراء تقييم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد مدى ملاءمة المتقدم للخبرة والمهارات المطلوبة. وتضيف علياء: "إذا اجتاز المتقدم التقييم، يتم إجراء مقابلة فورية في المعرض مع مديري التوظيف".
لا تتم عملية التوظيف بشكل فوري في المعرض، ولكن "e&" تعمل على تسريع العملية والإجراءات اللاحقة، بالإضافة إلى توفير فرص للمتابعة بعد انتهاء المعرض.
كما لاحظت صحيفة "خليج تايمز" استخدام الذكاء الاصطناعي في منصة "e&" بأشكال مختلفة، بما في ذلك أنابيب الهولوجرام التي تعرض معلومات رقمية عن الأقسام المختلفة في المؤسسة، بالإضافة إلى كشك تصوير بالذكاء الاصطناعي يحول صور الزوار إلى رسوم كرتونية مع إمكانية طباعتها. كما يوجد روبوت باريستا يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحضير القهوة والآيس كريم للزوار بناءً على حالتهم المزاجية وتفضيلاتهم.
قالت منال مطر، رئيسة (بالإنابة) قسم تجربة الموظفين والرقمنة في الموارد البشرية بشركة "دو" (du): "للمرة الأولى هذا العام، تستخدم الشركة نظام 'أفاتار الذكاء الاصطناعي' لإجراء مقابلات أولية للخريجين الجدد".
وتوضح منال أن المتقدمين يمكنهم مسح رمز QR للوصول إلى الوظائف المتاحة للخريجين الجدد، ثم إجراء مقابلة مع شخصية افتراضية (أفاتار). تستمر المقابلة من 5 إلى 15 دقيقة، وتركز على سلوك المتقدم وأسلوب تفاعله وشخصيته العامة. وتضيف: "إنه نظام سهل الاستخدام للغاية".
ويقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتقديم درجات وتوصيات لمطابقة المتقدمين مع مختلف الأدوار. "يتم تسجيل المقابلات لمراجعتها من قبل قسم التوظيف، ويتم دعوة المرشحين المناسبين للجولة الثانية من المقابلات."
بشكل مشابه، أوضح عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام على عمليات توظيف القطاع الخاص في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "عند تحميل سيرة ذاتية، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحليلها وتحديد الشواغر الأكثر ملاءمة. ثم يقوم بوضع قائمة مختصرة بهذه الفرص، مما يتيح للمتقدم التقديم مباشرة. من جهة أخرى، يتلقى مسؤولو التوظيف إشعارات فورية بمجرد تقديم الطلبات."
وأضاف: "يمكن لمسؤولي التوظيف بعد ذلك جدولة المقابلات وحتى إجراء جلسات وجهاً لوجه عبر الإنترنت. خلال هذه المقابلات الافتراضية، يراقب الذكاء الاصطناعي مكالمة الفيديو للكشف عن أي تحيز محتمل من مسؤولي التوظيف، بالإضافة إلى أي نقص في المعرفة أو المهارات لدى المتقدم. ثم يقدم النظام ملاحظات بناءة لكلا الطرفين، مما يساعد المتقدمين على تحسين استعدادهم للمقابلات المستقبلية ويدعم مسؤولي التوظيف في تعزيز ممارسات التقييم لديهم."
وكانت "خليج تايمز" قد ذكرت سابقًا أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات قد أطلقت "وكيلًا آليًا جديدًا للموارد البشرية" يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إعادة تعريف تقديم خدمات الموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية. يعمل هذا النظام كمستشار افتراضي في مجال الموارد البشرية والشؤون القانونية، ويقدم دعمًا فوريًا وشخصيًا لأكثر من 100 خدمة، بما في ذلك الاستفسارات القانونية والمرتبطة بالموارد البشرية، وإدارة الأداء، والرواتب، وغيرها. يتميز النظام بالقدرة على التفاعل الصوتي، ويدعم لغات متعددة، ولديه وعي بالسياق.
من المتوقع أن يوفر وكيل الموارد البشرية بالذكاء الاصطناعي حوالي 55 ألف ساعة عمل للموظفين سنويًا، ويقلل من استفسارات مكتب المساعدة للموارد البشرية بنسبة 50%، ويحسن الكفاءة في الاستجابة للاستفسارات المتعلقة بالسياسات والامتثال.