"بتروفاك":عملياتنا في الإمارات طبيعية بعد تسريح الموظفين

تم الاستغناء عن نحو 180 موظفاً في الإمارات، مرتبطين بعقد الشركة البالغ 2 جيجاوات، كجزء من إعادة هيكلة داخلية
سيد أياز باشا
أكدت "بتروفاك" أن عملياتها في الإمارات مستمرة، مع فرق تدعم مشاريع الطاقة الجارية لشركة أدنوك، وذلك عقب الاستغناء عن موظفين مرتبطين بأحد عقودها الكبرى.

في بيان رسمي لـ خليج تايمز يوم الخميس، قالت الشركة: "تسير العمليات في جميع مشاريع بتروفاك في الإمارات بشكل طبيعي، مع استمرار فرقنا في دعم أدنوك لتحقيق أهدافها المتطورة في مجال الطاقة".

يأتي هذا التوضيح بعد أن أصدرت بتروفاك إشعارات إنهاء خدمة لعدد من الموظفين في 19 نوفمبر كجزء من إجراءات إعادة الهيكلة. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من تعديلات داخلية مرتبطة بمتطلبات المشروع، مما أثار تساؤلات حول عملية تسوية المستحقات للمتأثرين.

عملية التسوية جارية

وفقاً للمعلومات المتاحة لـ خليج تايمز، تم إبلاغ الموظفين السابقين بأنهم سيتلقون تحديثات حول مستحقاتهم المتبقية خلال الفترة المطلوبة. ومن المتوقع إصدار بيان تسوية كامل خلال 14 يوماً من تاريخ الإنهاء، مع تحديد تفاصيل المبالغ قبل 3 ديسمبر.

كما أبلغ الموظفون خليج تايمز أنهم تلقوا راتب شهر نوفمبر حتى يوم عملهم الأخير، 19 نوفمبر.

إعادة هيكلة مرتبطة بمشروع كبير

تم الاستغناء عن نحو 180 موظفاً في الإمارات، مرتبطين بعقد الشركة البالغ 2 جيجاوات، كجزء من إجراءات إعادة هيكلة داخلية مرتبطة بمتطلبات المشروع.

على الرغم من إعادة الهيكلة، أكدت بتروفاك أن التزاماتها في التسليم داخل الإمارات لم تتأثر وأن فرق المشاريع تواصل العمل بشكل طبيعي.

في انتظار تفاصيل التسوية النهائية

مع بدء عملية التسوية، ينتظر الموظفون السابقون البيان التفصيلي المتوقع في الأيام القادمة، والذي سيوضح مستحقاتهم المتبقية ومكافآتهم النهائية.

من المتوقع أن يوفر بيان التسوية، قبل 3 ديسمبر، وضوحًا بشأن المستحقات المتبقية للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم.

