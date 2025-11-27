"بتروفاك":عملياتنا في الإمارات طبيعية بعد تسريح الموظفين

يأتي هذا التوضيح بعد أن أصدرت بتروفاك إشعارات إنهاء خدمة لعدد من الموظفين في 19 نوفمبر كجزء من إجراءات إعادة الهيكلة. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من تعديلات داخلية مرتبطة بمتطلبات المشروع، مما أثار تساؤلات حول عملية تسوية المستحقات للمتأثرين.