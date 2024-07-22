بايدن يعلن دعمه الكامل لهاريس كمرشحة ديمقراطية

وتعد خطوة بايدن تاريخية، كأول رئيس يتخلى عن ترشيح حزبه لإعادة انتخابه منذ الرئيس ليندون جونسون في مارس 1968، حيث تترك لبديله أقل من أربعة أشهر لشن حملة انتخابية.

وإذا برزت هاريس كمرشحة، فإن هذه الخطوة ستمثل مقامرة غير مسبوقة من قبل الحزب الديمقراطي، فهي أول امرأة أمريكية سوداء من أصول آسيوية تترشح للبيت الأبيض في بلد انتخب رئيساً أسوداً واحداً ولم ينتخب رئيسة امرأة خلال أكثر من قرنين من الديمقراطية.