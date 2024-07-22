بايدن يعلن دعمه الكامل لهاريس كمرشحة ديمقراطية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأييده لنائبة الرئيس "كامالا هاريس" كمرشحة للحزب الديمقراطي لعام 2024 بعد تنحيه عن حملته لإعادة انتخابه يوم الأحد، ولم يتضمن بيانه الأولي تأييداً لهاريس، لكنه أتبعه بعد دقائق قليلة بالتعبير عن الدعم.
وقال بايدن: "زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول الترشح وتركيز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي. كان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس. وكان هذا أفضل قرار اتخذته."
وأضاف: "اليوم، أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون، حان الوقت للاجتماع معاً وهزيمة ترامب، لنفعل ذلك".
وستصبح هاريس، البالغة من العمر 59 عاماً، أول امرأة سوداء تترشح على رأس قائمة حزب كبير في تاريخ البلاد.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان كبار الديمقراطيين الآخرين سيتنافسون مع هاريس على ترشيح الحزب، حيث كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الاختيار المناسب للعديد من مسؤولي الحزب، أو ما إذا كان الحزب نفسه سيختار فتح المجال للترشيحات.
وقال بايدن، في منشور له على منصة X، إنه سيبقى في منصبه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى تنتهي فترة ولايته في يناير 2025 وسيخاطب الشعب هذا الأسبوع.
ويأتي إعلان بايدن بعد موجة من الضغوط العامة والخاصة من المشرعين الديمقراطيين ومسؤولي الحزب للانسحاب من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي في مناظرة متلفزة جرت في 27 يونيو الشهر الماضي ضد منافسه الجمهوري ترامب (البالغ من العمر 78 عاماً).
وتعد خطوة بايدن تاريخية، كأول رئيس يتخلى عن ترشيح حزبه لإعادة انتخابه منذ الرئيس ليندون جونسون في مارس 1968، حيث تترك لبديله أقل من أربعة أشهر لشن حملة انتخابية.
وإذا برزت هاريس كمرشحة، فإن هذه الخطوة ستمثل مقامرة غير مسبوقة من قبل الحزب الديمقراطي، فهي أول امرأة أمريكية سوداء من أصول آسيوية تترشح للبيت الأبيض في بلد انتخب رئيساً أسوداً واحداً ولم ينتخب رئيسة امرأة خلال أكثر من قرنين من الديمقراطية.
بمشاركة من رويترز