"باوتيستا" من مستشفى "توام"إلى جائزة عالمية للتمريض

تم اختيار ممرض فلبيني كواحد من أفضل عشرة متأهلين للنهائيات في النسخة الثالثة من جائزة أستر "جارديانز جلوبال نيرسينج" لقيادته برامج الرفاه للمرضين الآخرين والعمل على تحسين مهاراتهم.

"نيلسون باوتيستا" البالغ من العمر 49 عاماً، والذي يعمل في مستشفى توام في العين، تم اختياره من بين مجموعة تضم أكثر من 78000 ممرض من أكثر من 202 دولة حول العالم، بعد عملية تقييم دقيقة.