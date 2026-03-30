"بانتظار الضوء الأخضر".. مدارس الإمارات تمدد التعلم عن بُعد حتى 3 أبريل

بالنسبة لآلاف العائلات في جميع أنحاء الإمارات، بدأ الأسبوع الدراسي اليوم بروتين مألوف - تسجيل الدخول من المنزل.

سيستمر التعلم عن بعد طوال هذا الأسبوع، حتى الجمعة، 3 أبريل 2026، حيث تنتظر المدارس المزيد من التوجيهات من الجهات التنظيمية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقى أولياء الأمور رسائل من المدارس تؤكد استمرار الفصول الدراسية عبر الإنترنت، مع طمأنتهم بأنه سيتم مشاركة أي تحديثات بشأن العودة إلى الفصول الدراسية على الفور.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

في مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية، أُرسل تعميم إلى أولياء الأمور يوم الأحد يؤكد الخطة المستقبلية.

“وفقًا لآخر تحديث من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ستستمر مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية في التعلم عن بعد حتى الجمعة، 3 أبريل 2026. وسنشارك معلومات إضافية بخصوص أي انتقال للعودة إلى التعلم داخل الحرم الجامعي بمجرد صدور توجيهات رسمية أخرى من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).”

يعكس هذا التحديث اتجاهًا أوسع في دبي، حيث تستكشف مجموعات المدارس الكبرى بنشاط العودة إلى التعلم الحضوري.

بينما تقدمت العديد من مجموعات المدارس الكبرى، بما في ذلك GEMS Education وتعليم، بطلب للحصول على إذن لاستئناف التعلم وجهًا لوجه — بعضها يستهدف في وقت مبكر من 30 مارس — لم يتم منح الموافقات بعد، مما يؤكد النهج الحذر الذي تتبعه الجهات التنظيمية.

الجهات التنظيمية ستوافق على عودة الحرم الجامعي حالة بحالة

أشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) باستمرار إلى أنه بينما قد تتقدم المدارس بطلب لإعادة الفتح، فإن أي عودة ستكون خاضعة لرقابة صارمة ومراجعة دقيقة.

في بيان سابق، قال متحدث باسم هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، “يجب على المؤسسات التي ترغب في التقدم بطلب للعودة إلى التعلم في الموقع تقديم طلب رسمي إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، مع تحديد الظروف الخاصة وتقديم مبرر واضح،” وأضاف المتحدث أن الموافقات ستتم معالجتها بحذر.

“سيتم النظر في هذه الطلبات على أساس كل حالة على حدة وستتم مراجعتها من قبل وزارة التربية والتعليم وفقًا للوائح والإجراءات المعتمدة. ستكون سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين والمجتمع الأوسع هي العامل الرئيسي.”

على الصعيد الوطني، أكدت السلطات أن الوضع سيتم مراجعته أسبوعيًا، مع توجيه القرارات بالتطورات الإقليمية المرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني.

خلف الكواليس، تستعد المدارس بالفعل لهذا الاحتمال. وقد بدأ العديد منها في تشديد إجراءات الصحة والسلامة، والعمل على جداول زمنية متقطعة، وتحسين خطط الإشراف والتشغيل لتتوافق مع التوقعات التنظيمية.

يقول قادة التعليم إن حالة عدم اليقين لم تحول تركيزهم الأساسي — وهو رفاهية الطلاب.

كان آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم، قد أكد في وقت سابق على أهمية الموازنة بين الاستمرارية والحذر. “أولويتنا هي ضمان استمرار كل طالب في التعلم في بيئة آمنة وداعمة ومستقرة، سواء في الحرم الجامعي أو من خلال التعلم عن بعد.”

وفي صدى لشعور مماثل، قال نعمان علي خان، كبير مسؤولي المخاطر والضمان في جيمس للتعليم، إن المدارس جاهزة — لكنها تنتظر الضوء الأخضر. “لقد تقدمنا بالفعل بطلب إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية لإعادة فتح مدارس مختارة لمجموعات صفية محددة الأسبوع المقبل، رهناً بالموافقة التنظيمية. وهذا يعكس التزامنا بضمان استمرارية التعلم في بيئة آمنة ومتحكم بها.”