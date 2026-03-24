بانتظار الضوء الأخضر".. "تعليم" تفتح باب العودة للحرم المدرسي في 30 مارس

مع استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسابيع الأخيرة قبل الفصل الدراسي الجديد، اتخذت إحدى أكبر شركات توفير التعليم في الإمارات خطوة نحو إعادة الطلاب إلى الحرم الجامعي.

تقدمت تعليم بطلب لإعادة فتح مدارسها للتعلم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين 30 مارس — وهي خطوة، إذا تمت الموافقة عليها، قد تشهد عودة آلاف الطلاب إلى الفصول الدراسية في دبي وأبوظبي.

ومع ذلك، يظل القرار خاضعاً لموافقات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)، ووزارة التربية والتعليم.

كما أرسلت مجموعة المدارس استبياناً لأولياء الأمور يساعدهم على فهم آرائهم.

في تصريح لصحيفة الخليج تايمز، أكد آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لتعليم، أن أي قرار يتم دراسته بعناية مقابل احتياجات الطلاب والعائلات.

“أولويتنا هي ضمان استمرار كل طالب في التعلم في بيئة آمنة وداعمة ومستقرة، سواء في الحرم الجامعي أو من خلال التعلم عن بعد.”

عكس ويليامسون المشاعر المتنوعة بين الأسر الإماراتية، مشيراً إلى أنه بينما بعض أولياء الأمور مستعدون للعودة، لا يزال آخرون مترددين. وقال إن هذه “الصورة المتوازنة” تشكل كيفية تخطيط المدارس لخطواتها التالية.

“نحن على اتصال وثيق ومنتظم مع أولياء أمورنا وطلابنا وموظفينا، ونرى صورة متوازنة عبر مجتمعنا. تعبر العديد من العائلات عن ثقتها في العودة إلى الحرم الجامعي، بينما يفضل آخرون نهجاً أكثر حذراً.”

إعادة الفتح المقترحة لا تحدث بمعزل عن غيرها. تعمل المدارس في جميع أنحاء الإمارات بالتنسيق، وتواءم طلباتها وخططها مع التوجيهات التنظيمية لضمان الاتساق عبر القطاع.

“أي خطوة نحو التعلم الحضوري تشكل جزءاً من نهج منسق على مستوى القطاع... مع خضوع جميع القرارات لتوجيه وموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم.”

خلف الكواليس، كانت المدارس تعمل على تحسين بروتوكولات السلامة وخطط الطوارئ. سلط ويليامسون الضوء على أن تقييمات المخاطر مستمرة، مع وجود أنظمة للتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة.

“ضمن هذا الإطار، تمتلك مدارسنا عمليات قوية وراسخة لتقييم المخاطر... مع وضع سلامة الطلاب والموظفين في صميم كل قرار.”

بالنسبة للعائلات التي لا تزال غير متأكدة من إعادة الأطفال، تظل المرونة هي المفتاح.

أكدت تعليم أنها ستستمر في تقديم خيارات التعلم المختلط والتعلم عن بعد جنبًا إلى جنب مع أي عودة إلى الحرم الجامعي، مما يتيح للآباء اختيار الأنسب لهم.

“مع تقدمنا، سنستمر في تقديم كل من التعلم المختلط والتعلم عن بعد جنبًا إلى جنب مع أي عودة إلى الحرم الجامعي.”

يُعد رفاهية الطلاب أمرًا محوريًا بنفس القدر في هذا النهج — وهي منطقة تقول المدارس إنها اكتسبت أهمية أكبر خلال فترات الاضطراب الطويلة. من خلال الفحوصات المنتظمة إلى أنظمة الدعم المخصصة، تُبذل الجهود للحفاظ على الاستقرار للطلاب الذين يواجهون عدم اليقين.

“تظل الرفاهية في صميم كل ما نقوم به... مما يساعد في الحفاظ على شعور بالروتين والاتصال والاستقرار.”