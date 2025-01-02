بالونات رأس السنة بأبوظبي تحمل 100 مليون بذرة لتعزيز الاستدامة

كما شهد مهرجان الشيخ زايد، الذي انطلق في الأول من نوفمبر وسيستمر حتى 28 فبراير، إقبالاً كبيراً من الجمهور في ليلة رأس السنة. فقد حضر أكثر من 100 ألف زائر - وهو ضعف العدد المتوقع عند 50 ألف زائر - للاستمتاع بالحفل الباهر، والاستمتاع بليلة مليئة بالعروض المبهرة. وتميز مسرح نافورة الإمارات بتكنولوجيا الضوء والليزر المتقدمة التي تعمل بـ 80 جهاز ليزر، مما خلق أجواء ساحرة حيث احتفل المشاركون في المهرجان بقدوم عام 2025.