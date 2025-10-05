بالإقامة الذهبية والتقدير: قادة الإمارات يشكرون "المهنة الأعظم" في يوم المعلم العالمي

بمناسبة يوم المعلم العالمي، هنأ صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المعلمين والمعلمات الكرام في كافة أنحاء الدولة على جهودهم المبذولة في خدمة المجتمع.

وفي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد سموه بهم لأنهم لعبوا "دوراً محورياً في توجيه وإلهام الجيل القادم".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "إن التزامهم بتشجيع الفضول المعرفي، وغرس القيم، وصقل عقول الشباب، يُعدّ جوهر بناء مجتمعات أقوى ومستقبل أكثر إشراقًا. وفي يوم المعلم العالمي، نُكرّم مساهماتهم، ونؤكد أن التعليم يبقى في صميم رؤية دولة الإمارات التنموية".

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم في جميع أنحاء العالم في 5 أكتوبر.

ووصف سموه التدريس بأنه "أعظم مهنة عرفتها البشرية"، مهنئاً المعلمين في هذا اليوم المميز. وأوضح أن مهمة التدريس الأساسية تتداخل في حياة العظماء.

"أعظم مهنة عرفتها البشرية... هي أن تكون معلمًا... الأم عظيمة لأنها معلمة... القائد لا يكون قائدًا حقيقيًا إلا إذا كان معلمًا... الأنبياء معلمو الخير للناس..."، وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

"لقد كتب المعلمون حروف حياتنا... وكتبوا مسيرة أمتنا... وكتبوا مستقبل أجيالنا... شكرًا لمن يحملون أسمى رسالة وأعظم مهمة... شكرًا لكل معلم في يوم المعلم العالمي وفي كل يوم..."، قال.

وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها للبقاء في طليعة التميز التعليمي في السنوات الأخيرة، خاصة مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وفي هذه الأثناء، منح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، السبت 4 أكتوبر، الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم ومعلمة متميزين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس والجامعات الدولية في جميع أنحاء الإمارة.

وفي أكتوبر 2024، أعلن سموه أنه سيتم منح التأشيرات الذهبية للمعلمين الذين قدموا مساهمات بارزة لقطاع التعليم الخاص في دبي.