"باكمان" ..مؤثر الإنترنت سفير الألعاب لشرطة دبي

واجه باكمان تحديات في بداية حياته المهنية، حيث عانى من أجل تحقيق النجاح لأكثر من عقد من الزمان. "عندما ضرب كوفيد، أطلقت على نفسي اسم باكمان. أردت أن أظهر أن أي شخص يمكنه تحقيق أحلامه، بغض النظر عن التوقعات الثقافية. بصفتي رجلاً باكستانيًا، قيل لي غالبًا أن خياراتي المهنية محدودة، لكنني كنت مصممًا على النجاح في مجال الألعاب - وهي الصناعة التي يُنظر إليها غالبًا على أنها "حلم غبي".