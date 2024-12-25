"باكمان" ..مؤثر الإنترنت سفير الألعاب لشرطة دبي
عينت شرطة دبي "طه خوخار"، المعروف عبر الإنترنت باسم "باكمان"، كأول سفير لها للألعاب الإلكترونية على الإطلاق. بدأ هذا المؤثر الباكستاني الكندي، الذي يعمل في دبي منذ عام واحد، بتصميم على دعم أسرته من خلال مسيرته في مجال الألعاب الإلكترونية. يتقن باكمان عدة لغات ويتعلم اللغة العربية حاليًا، وهو ملتزم بتعزيز مجتمع الألعاب الإلكترونية الأكثر شمولاً في المنطقة.
"لقد كنت أمارس ألعاب الفيديو منذ أن كنت طفلاً. وفي اللحظة التي أمسكت فيها بوحدة التحكم، أصبحت مدمناً على اللعبة. لقد ألهمني مشاهدة مستخدمي YouTube وهم يحولون شغفهم إلى مهنة لبدء إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بي في عام 2010"، كما قال الشاب البالغ من العمر 28 عامًا.
تحدث باكمان عن الإنجازات الرئيسية التي ساهمت في تشكيل مسيرته المهنية في مجال الألعاب. "كان ربح أول 1000 دولار من خلال البث المباشر بمثابة لحظة فاصلة. لقد جعلني أدرك أن نجاحي لم يكن مجرد ضربة حظ؛ بل كان نتيجة عمل شاق".
كانت شراكته مع لعبة Call of Duty تجربة محورية مكنته من الانتقال من إنشاء المحتوى إلى المشاركة بنشاط في الأحداث الرئيسية للألعاب. "كان المشاركة في حملات إطلاق ألعاب Call of Duty الجديدة شرفًا كبيرًا بالنسبة لي".
وقد دفعه طموحه إلى أن يصبح وجه الألعاب في الشرق الأوسط إلى الانتقال من كندا إلى دبي. وأشار إلى أنه "عند وصوله العام الماضي، أعجبت بالتزام شرطة دبي بتعزيز مجتمع الألعاب النابض بالحياة من خلال البطولات". وبعد عام من الجهود الدؤوبة، يقود الآن المهمة كسفير رسمي للألعاب، بهدف الارتقاء بمستوى مشهد الألعاب المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
تحويل الشغف إلى مهنة
واجه باكمان تحديات في بداية حياته المهنية، حيث عانى من أجل تحقيق النجاح لأكثر من عقد من الزمان. "عندما ضرب كوفيد، أطلقت على نفسي اسم باكمان. أردت أن أظهر أن أي شخص يمكنه تحقيق أحلامه، بغض النظر عن التوقعات الثقافية. بصفتي رجلاً باكستانيًا، قيل لي غالبًا أن خياراتي المهنية محدودة، لكنني كنت مصممًا على النجاح في مجال الألعاب - وهي الصناعة التي يُنظر إليها غالبًا على أنها "حلم غبي".
لقد قادته مثابرته إلى حيث هو اليوم، على الرغم من المعارضين الذين حثوه على متابعة مسار مهني أكثر تقليدية.
يعد باكمان من أبرز منشئي الألعاب الناطقين باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط. وأوضح قائلاً: "جاء النجاح نتيجة للعمل الجاد الدؤوب، وبكل تأكيد، بعض الحظ. كنت أعمل غالبًا على بضع ساعات فقط من النوم في الليلة". وقد حصد محتواه أكثر من 100 مليون مشاهدة هذا العام، مما يدل على تأثيره في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويخطط باكمان، الذي يتابعه أكثر من 1.5 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستفادة من نفوذه في الدعوة إلى السلامة السيبرانية والألعاب المسؤولة. وقال: "أؤكد على أهمية توخي الحذر على الإنترنت. وأشارك تجاربي الشخصية لتسليط الضوء على أن الأمن السيبراني قضية حقيقية".
لقد كان باكمان يبث برامجه على الإنترنت منذ أربع سنوات، لبعض الوقت كل يوم، دون يوم راحة واحد. وقال: "لقد كان الدافع لإثبات نفسي هو ما جعلني متحمسًا. أردت التأكد من أنني لن أشعر بأي ندم، مع العلم أنني بذلت قصارى جهدي".
سد الفجوات الثقافية
ويهدف باكمان، الذي يجيد عدة لغات، بما في ذلك الأوردية والهندية والإنجليزية، إلى سد الفجوات الثقافية داخل مجتمع الألعاب. وقال: "أريد أن أخلق بيئة شاملة حيث يمكن للأشخاص من خلفيات متنوعة أن يجتمعوا معًا ويحتفلوا بشغفنا المشترك بالألعاب".
وباعتباره سفيرًا للألعاب الإلكترونية، يتطلع باكمان إلى الترويج لبطولات وفعاليات الألعاب الإلكترونية المستقبلية بالتعاون مع شرطة دبي. واختتم حديثه قائلاً: "أهدف إلى خلق تجارب تلبي احتياجات اللاعبين من جميع الأعمار، من الرياضات الإلكترونية التنافسية إلى مباريات المشاهير الترفيهية. هدفي هو تعزيز مجتمع آمن ومسؤول عبر الإنترنت".
وأعلن باكمان أيضًا عن خطط طموحة للمستقبل، وكشف أنه وشريكه التجاري يعملان على تطوير مشروع مبتكر يدمج بين نمط الحياة والألعاب بطريقة فريدة من نوعها.