باكستان تنشئ محكمة خاصة لحل النزاعات العقارية للمغتربين
قالت البعثة الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة في بيان صدر اليوم السبت إنه سيتم إنشاء محكمة خاصة لحل النزاعات العقارية للباكستانيين المقيمين في الخارج.
يستثمر الباكستانيون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول الغربية بشكل أساسي في قطاع العقارات في وطنهم. لذلك، يواجه العديد منهم نزاعات قانونية تتعلق باستثماراتهم العقارية.
ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء هذه المحكمة الخاصة إلى تسريع عملية نظر القضايا المتعلقة بالنزاعات العقارية للباكستانيين المقيمين في الخارج.
يعيش أكثر من تسعة ملايين باكستاني في الخارج، وتشكل تحويلاتهم المالية مساهمة ضخمة في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
قام الباكستانيون المقيمون في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في دول الخليج، بتحويل 27 مليار دولار إلى وطنهم في عام 2023. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حاليًا موطنًا لأكبر عدد من الجالية الباكستانية.
وأقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ الباكستاني قانون إنشاء محكمة خاصة لعام 2024، للنظر في قضايا النزاع على الممتلكات الخاصة بأبناء الشتات الباكستاني.
90 يوما
وسيتم تسوية القضايا المرفوعة أمام المحكمة الخاصة خلال 90 يوما، مما يوفر العدالة السريعة، ويحمي في نهاية المطاف مصالح الباكستانيين في الخارج.
سيتمكن الباكستانيون في الخارج من تقديم الالتماسات من خلال منصة رقمية.
وستسمح المحكمة الخاصة بتقديم الأدلة من خلال روابط الفيديو أو غيرها من الوسائل القانونية المقبولة، تحت إشراف مسؤولين من اللجان العليا أو القنصليات الباكستانية.