باكستان تنشئ محكمة خاصة لحل النزاعات العقارية للمغتربين

قام الباكستانيون المقيمون في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في دول الخليج، بتحويل 27 مليار دولار إلى وطنهم في عام 2023. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حاليًا موطنًا لأكبر عدد من الجالية الباكستانية.