باكستاني يفوز بمليون دولار في "ديوالي" بسوق دبي الحرة

"في إطار الاحتفالات، أطلقت سوق دبي الحرة سلسلة من العروض الترويجية الخاصة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، بما في ذلك فرصة الفوز بواحدة من عشر سبائك ذهبية تزن 10 جرامات. كما تضمنت العروض "عروض ديوالي الخاصة" على منتجات الذهب، حيث يحصل المشترون الذين يشترون منتجات ذهبية مختارة بقيمة 8000 درهم أو أكثر على خصم قدره 5 دراهم لكل جرام. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خصومات وعروض خاصة على ماركات مختارة من العطور والحلويات ومنتجات الخمور، بالإضافة إلى بعض الهدايا المجانية مع سلع إلكترونية مختارة."