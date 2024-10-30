باكستاني يفوز بمليون دولار في "ديوالي" بسوق دبي الحرة
فاز مواطن باكستاني مقيم في قطر بجائزة قدرها مليون دولار أمريكي أثناء احتفال سوق دبي الحرة بعيد ديوالي في مطار دبي الدولي اليوم. واحتفالاً بهذه المناسبة، أقيمت مراسم إضاءة مصباح ديوالي تلتها عروض رقص هندية تقليدية.
وفاز المواطن الباكستاني المقيم في الدوحة، قطر، "خالد برويز" بجائزة المليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 478 برقم التذكرة 4571 والتي اشتراها في 18 أكتوبر في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.
برويز هو المواطن الباكستاني السادس والعشرون الذي يفوز بجائزة مليونير الألفية منذ عام 1999.
وبعد إجراء القرعة، تم إجراء حفل تكريم للفائز في السلسلة السابقة.
فاز بالسلسلة السابقة، أميت ساراف، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 50 عاماً ويقيم في دبي، بمبلغ مليون دولار في سلسلة مليونير الألفية برقم التذكرة 2813، وأصبح الشخص التاسع الذي يفوز مرتين.
وتسلم الشيك التذكاري من راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، إلى جانب عدد من الأعضاء التنفيذيين.
وقال ساراف: "أنا ممتن للغاية لهذه الفرصة التي أتيحت لي أخيراً للقاء الأشخاص الذين يقفون وراء انتصاراتي العديدة".
احتفلت سوق دبي الحرة بمهرجان ديوالي للأضواء في مطار دبي الدولي اليوم بحفل استقبال خاص حضره ساتيش كومار سيفان، القنصل العام الهندي في دبي.
كما تم الإعلان عن ثلاثة فائزين بسيارات فاخرة في مسابقة "أفضل مفاجأة" مباشرة بعد عرض مليونير الألفية.
فاز اللبناني هادي صيداني بسيارة "بي أم دبليو 740 أيه أم سبورت درفت غري ميتالك" BMW 740i M Sport (Dravit Grey Metallic) برقم التذكرة 264 في سلسلة Finest Surprise Series 1895 والتي اشتراها في 5 أكتوبر في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.
وفي الوقت نفسه، فاز "أفيش ثوتوبارامباث"، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 38 عاماً ويقيم في عجمان، بدراجة نارية من طراز BMW R12 (Black Storm Metallic) برقم التذكرة 357 في سباق "فيتنس سلسلة المفاجآت الأفضل 600 والذي اشتراه عبر الإنترنت في 13 أكتوبر.
وثوتوبارامباث مقيم في عجمان منذ 3 سنوات، وكان مشاركاً منتظماً في عروض سوق دبي الحرة لمدة عامين، وهو أب لطفلين ويعمل مشرفاً في شركة إنشاءات في الشارقة.
وقال "أنا سعيد بهذا الفوز الذي جاء بمثابة مفاجأة، شكراً جزيلاً سوق دبي الحرة".
فاز محمد عشماوي، وهو مصري الجنسية يبلغ من العمر 43 عاماً ويقيم في دبي، بتذكرة دراجة نارية من نوع "انديان سكوت بوبير بلاك سموك " Indian Scout Bobber (Black Smoke) رقم 579 في سلسلة المفاجآت الأفضل 601 والتي اشتراها في 6 أكتوبر في القاعة D بمطار دبي الدولي.
ويقيم عشماوي في دبي منذ 12 عاماً، وكان مشاركاً منتظماً في عروض سوق دبي الحرة لمدة 10 أعوام، وهو أب لطفلين ويعمل نائباً للرئيس في شركة مارش للاستشارات.
قال "شكراً لسوق دبي الحرة. لقد كان هذا حلمي منذ فترة طويلة، وأنا سعيد لأنه تحقق أخيراً".
"في إطار الاحتفالات، أطلقت سوق دبي الحرة سلسلة من العروض الترويجية الخاصة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، بما في ذلك فرصة الفوز بواحدة من عشر سبائك ذهبية تزن 10 جرامات. كما تضمنت العروض "عروض ديوالي الخاصة" على منتجات الذهب، حيث يحصل المشترون الذين يشترون منتجات ذهبية مختارة بقيمة 8000 درهم أو أكثر على خصم قدره 5 دراهم لكل جرام. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خصومات وعروض خاصة على ماركات مختارة من العطور والحلويات ومنتجات الخمور، بالإضافة إلى بعض الهدايا المجانية مع سلع إلكترونية مختارة."