باقة متكاملة لدعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص

سيستفيد مواطنو دولة الإمارات العاملون في القطاع الخاص الآن من خدمات رقمية متكاملة واستباقية مع البدء في تنفيذ منصة "باقة العمل الإماراتي".

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الخميس، أن "باقة العمل الإماراتي" في القطاع الخاص توفر خدمات شاملة، تبدأ من التسجيل في منصة "نافس" وحتى القيد في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وأكد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الاستقدام والتوطين، أن المنصة الرقمية الجديدة ستعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات للمواطنين وأصحاب العمل على حد سواء.

وأضاف: "الباقة تغطي العملية بالكامل منذ لحظة تسجيل المواطن الإماراتي في منصة (نافس) وبدء رحلة البحث عن عمل، وحتى تعيينه في وظيفة بالقطاع الخاص، إلى جانب تسجيله في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع برنامج الإمارات لـ "صفر بيروقراطية حكومية".

تكامل البيانات بين الجهات

وفقاً للوزارة، تعتمد "باقة العمل الإماراتي" في القطاع الخاص على تبادل البيانات بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وعدة جهات تشمل:

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).

صندوق أبوظبي للتقاعد.

دائرة الصحة - أبوظبي.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

دبي للصحة.

هيئة دبي الرقمية.

وقال اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، إن المنصة الجديدة "تساهم في تقديم خدمة متميزة وسريعة لكل من المواطن الإماراتي وصاحب العمل".

من جانبه، أضاف فراس الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: "هذا التكامل يمكننا من تتبع التحديثات في حالة المتعامل، مما يسرع تقديم الخدمات والإجراءات الرقمية بالتعاون مع الشركاء".

وأشار خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، إلى أن "هذا الربط يؤكد على أهمية التسجيل المبكر والدقيق في أنظمة التقاعد، مما يعزز نظام الحماية الاجتماعية ويضمن حقوق التقاعد للمواطنين الإماراتيين".